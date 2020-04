Le CERF accorde plus de 12 millions de dollars au Tchad pour les urgences sous-financées

(N'Djamena, le 01 avril 2020): le Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock a validé le 18 mars 2020 le décaissement d’une enveloppe de plus de 12 millions de dollars américains du Fonds central de réponses d’urgence (CERF) pour les urgences sous-financées au Tchad. En effet, la réponse humanitaire a été financée de moitié au Tchad en 2019, laissant sans assistance humanitaire des centaines de milliers de personnes dans le besoin.

La priorité de ce financement est de mettre en œuvre des programmes vitaux, qui répondent aux besoins immédiats des populations touchées, en particulier celles du Lac. Les activités seront menées dans les secteurs de la nutrition, de la protection, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de l'assistance alimentaire, de l'agriculture, de la santé, de la logistique, de la gestion des camps, sites et abris et des articles ménagers essentiels.

En 2019, la communauté humanitaire en appui au Gouvernement du Tchad, avait estimé que 4,3 millions de personnes auraient besoin d’assistance humanitaire au cours de l’année et avait ciblé 2 millions de personnes les plus vulnérables. Cependant, des 476,6 millions de dollars requis pour répondre aux besoins de ces personnes, environ 278 millions ont été reçus, soit 58,3%.

Cette allocation a réjoui la Cordonnatrice Humanitaire au Tchad, Mme Violette Kakyomya, qui a tout de même attiré l’attention des récipiendaires sur les vulnérabilités qui pourraient être aggravées par la crise mondiale née de la pandémie du Coronavirus. « C’est une bonne nouvelle de recevoir, par ces temps difficiles pour le monde dans son ensemble. Au fur et à mesure que ces programmes sont mis en œuvre, dans le contexte actuel, il est important de s’attaquer aux vulnérabilités potentiellement accrues résultant de toute propagation du coronavirus et de maximiser la complémentarité avec la planification en cours de la réponse au COVID19 tant au niveau national que local », a-t-elle déclaré. L’équipe humanitaire pays a demandé, le 24 mars, aux agences bénéficiaires des fonds CERF d’étudier les modalités d’alignement des programmes financés sur certaines priorités et de les rendre "compatibles avec la COVID19".

Les huit projets bénéficiant de cette allocation du CERF permettront de fournir une assistance multisectorielle aux personnes qui en ont le plus besoin (sécurité alimentaire, nutrition, protection, santé et accès). Il s’agit de fournir une réponse à la crise nutritionnelle et la crise des personnes déplacées internes dans les provinces du Lac, du Kanem et du Barh-El-Gazal, apporter un appui aux tchadiens affectées par le mouvement de population et la crise nutritionnelle et de sécurité alimentaire, assurer les services aériens humanitaires pour permettre aux partenaires d’atteindre les zones d’intervention humanitaire et de renforcer l’accès aux services essentiels pour les survivantes de violences sexuelles et sexistes de la crise sécuritaire dans le bassin du Lac Tchad.

Ces projets seront mis en oeuvre jusqu’au 31 décembre 2020, par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Service aérien humanitaire (UNHAS), le HautCommissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies en matière de population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En 2020, la communauté humanitaire estime à 5,3 millions le nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire au Tchad dont trois millions de personnes ciblées. Pour répondre à ces besoins, la communauté humanitaire requiert 545,3 millions de dollars, cela sans prendre en compte les éventuelles conséquences de la pandémie de la COVID19 en cours qui touche également le Tchad.

Note aux éditeurs : Mis en place par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006, le CERF est un mécanisme de financement humanitaire géré par OCHA, qui permet une réponse plus rapide et efficace aux besoins vitaux des populations touchées par des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou des crises sous financées.