Le CERF accorde 5 millions de dollars américains au Tchad pour faire face aux inondations

(N'Djamena, le 15 septembre 2022): Le Fonds central de réponse d’urgence (CERF en anglais) vient d’accorder au Tchad une enveloppe de 5 millions de dollars américains pour répondre aux besoins urgents liés aux inondations dans le pays.

En effet, au 11 septembre, le Tchad a enregistré 622 550 personnes sinistrées des inondations dans 16 de ses 23 provinces dont la capitale, N’Djaména. La province de la Tandjilé compte le plus grand nombre de sinistrés, avec 166 258 personnes (27 710 ménages), suivie du Logone Occidental avec 147 129 (21 627 ménages), du Mandoul, 82 608 (13 768 ménages) et du Sila avec 77 357 (13 703 ménages).

Cette allocation répond à l’appel lancé par le Gouvernement à la communauté internationale le 10 août pour soutenir sa capacité de réponse aux besoins des populations affectées par les inondations.

L’appui servira à fournir une aide humanitaire vitale, et agira comme un catalyseur pour mobiliser des financements supplémentaires pour assurer une réponse holistique appropriées aux besoins identifiés. Cette enveloppe permettra de répondre aux besoins d’environ 101 000 personnes dans les secteurs prioritaires de la Sécurité alimentaire, Abris et articles ménagers essentiels, Eau, hygiène et assainissement, Santé et Education dans les provinces susmentionnées.

Ce bilan pourrait s’alourdir davantage, puisqu’il est attendu que la saison pluvieuse se poursuive jusqu’à la fin d’octobre 2022 et que les données des zones actuellement difficiles d’accès deviennent disponibles. En outre, le renflouement des fleuves Chari et Logone vers novembre et décembre (inondations fluviales) est également à prendre en compte dans l’évaluation des sinistres d’autant que les conséquences pourraient être plus importantes que les inondations pluviales.

“Cette allocation est un soulagement au moment où les organisations humanitaires sont obligées de puiser dans leurs ressources destinées aux programmes, projets et activités en cours, pour aider le Gouvernement à répondre aux besoins les plus urgents de ces personnes affectées dans plusieurs domaines de leur vie”, a précisé le Coordonnateur humanitaire a.i. pour le Tchad, Jacques Boyer.

Le Gouvernement a élaboré un plan de réponse pour l’assistance en vivres et articles ménagers essentiels et a estimé que 11 millions de dollars américains étaient nécessaire pour ces deux secteurs vitaux. En considérant les besoins multisectoriels, le fonds requis pour répondre à la crise des inondations s’élève à 32,3 millions de dollars américains.

Note aux éditeurs : Mis en place par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006, le CERF est un mécanisme de financement humanitaire géré par OCHA, qui permet une réponse plus rapide et efficace aux besoins vitaux des populations touchées par des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou des crises sous financées.

