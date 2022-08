Lac Tchad: Un mécanisme de réponse rapide pour les déplacés

Le Lac Tchad, qui a longtemps été une oasis de prospérité au cœur du Sahel, fait face à une série de crises ces dernières années. Plus de 400 000 personnes sont déplacées par les conflits armés dans la province du Lac. ACTED et ses partenaires sont mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées.

Le Lac Tchad est partagé entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Il abrite de nombreuses ressources naturelles et des terres fertiles qui contribuent au développement de la pêche, de la culture de céréales, du maraichage et de l’élevage autour du Lac. Depuis 2015, la région du Lac au Tchad est affectée par les attaques répétées des groupes armés qui ont forcé les communautés à fuir leurs villages d’origine.

Pourquoi assiste-t-on à des mouvements de population au Tchad ?

Les factions de divers groupes armés sévissant dans la région ont créé un climat de terreur en attaquant des villages, en pillant et kidnappant des membres de la communauté et en volant le bétail. Les groupes armées non étatiques, dont les attaques au Tchad ont commencé en 2015, profitent des difficultés d’accès de la région du Lac Tchad pour maintenir leur présence dans les communautés isolées sur les îles du Lac Tchad.

Les attaques répétées des groupes armés ont forcé plus de 406 000 personnes à fuir hors de leurs villages d’origine pour s’installer dans des camps de fortune.

Durant leur fuite, les familles déplacées laissent derrière elles leurs moyens de subsistance et se retrouvent dans un état de vulnérabilité extrême. Les ONG manquent souvent de ressources flexibles tels que les budgets alloués à la contingence, le stock de pré-positionnement, le crisis modifier, …, pour venir en aide aux personnes nouvellement déplacées. C’est pourquoi ACTED met en œuvre un mécanisme de réponse rapide (RRM) aux mouvements de populations et fournit une assistance alimentaire et une assistance en abris.

Mécanisme de Réponse Rapide : Comment ça marche ?

ACTED et ses partenaires ont mis en place un système de veille humanitaire qui repose sur des informateurs locaux qui ont une bonne connaissance des communautés. Ce système permet d’identifier dans les plus brefs délais les nouveaux déplacements de populations et de localiser les incidents sécuritaires susceptibles de créer des déplacements.

Si une alerte est confirmée, les ONG membres du RRM font une évaluation rapide des besoins des personnes déplacées et identifient les ménages vulnérables pour leur fournir une assistance. En une année, le RRM est intervenu sur 16 camps informels : ACTED a fourni une assistance alimentaire à 52 573 personnes déplacées avec des paniers alimentaires ou du cash pour une durée de 3 mois. ACTED a également fourni des abris d’urgence à 2 460 familles pour leur permettre de retrouver un lieu de vie digne et sûr. Enfin, ACTED réalise un dépistage des enfants de moins de 2 ans pour identifier ceux souffrant de malnutrition aiguë. Ceci a permis de référer 503 enfants malnutris à des services de santé spécialisés.

L’intervention du RRM couvre 3 mois et permet d’améliorer rapidement les conditions de vie des déplacés, et d’effectuer un plaidoyer pour qu’une assistance durable leur soit fournie par les autres acteurs humanitaires s’ils ne peuvent pas retourner dans leurs communautés d’origine.

Le RRM est un mécanisme flexible, qui intervient lorsque la communauté humanitaire manque de moyens dédiés aux crises soudaines, et le Tchad fait face à une multitude de crises à cause de l’effet combiné du changement climatique et de l’insécurité. Depuis Juin 2022, le gouvernement tchadien a déclaré l’urgence alimentaire nationale et lance un appel aux partenaires humanitaires, c’est pourquoi le RRM reste mobilisé auprès des personnes affectées par les crises.

Les activités du RRM au Tchad sont possibles grâce au soutien de la Direction Générale Pour la Protection Civil et l’Aide Humanitaire de l’UE (DG ECHO) et du Bureau for Humanitarian Assistance.