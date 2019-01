Lac Tchad : notre action de janvier à juin 2018

La région du lac Tchad (nord-est du Nigéria, Extrême-Nord du Cameroun, région de Diffa au Niger, et région du Lac au Tchad) traverse une crise humanitaire majeure. Onze millions de personnes seraient touchées par les conséquences désastreuses d’un conflit qui perdure (depuis près de dix ans), une pauvreté chronique, une absence de services de base, et l’insécurité alimentaire. Des millions de personnes souffrent à cause de leur déplacement, parfois répété, après avoir fui une violence qui se propage (nombreux rapports d’attaques dirigées contre des civils et des biens de caractère civil, de recrutement forcé et de violences sexuelles), et les perturbations politiques et économiques qui en résultent.