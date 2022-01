L’Union européenne alloue 65 millions XAF supplémentaires pour porter assistance aux réfugiés camerounais au Tchad

Ndjamena, le 12 janvier 2022

Suite à l’afflux de plus d’environ 60 000 réfugiés camerounais au Tchad, dont une immense majorité de femmes et d’enfants, l'Union européenne a octroyé un financement supplémentaire de 100 000 Euros (65 millions FCFA) pour porter assistance à ces personnes fuyant les violences intercommunautaires au Cameroun voisin.

Ce financement de l'UE permettra à la Croix-Rouge du Tchad de fournir une aide humanitaire immédiate, principalement sous la forme de transferts monétaires, pour permettre à 5 000 réfugiés de répondre à leurs besoins les plus urgents. L’assistance portera aussi sur l’offre de soins de santé, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les réfugiés et les communautés tchadiennes qui leur ont offert l’hospitalité.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Ces fonds s’ajoutent au financement de 500 000 Euros (328 000 000 FCFA) octroyé en décembre pour 4 000 familles déplacées.

En décembre, de violents affrontements intercommunautaires dans l'Extrême-Nord du Cameroun ont provoqué de nouveaux déplacements frontaliers. Environ 60 000 personnes ont fui le Cameroun pour se réfugier dans la capitale tchadienne et ses environs. A N'Djamena, les conditions de vie sont critiques et les réfugiés sont installés dans des sites très précaires.

Contexte L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier donateur d’aide humanitaire au monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec les personnes qui en ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des populations victimes de catastrophes naturelles et de crises d’origine humaine.

Par l’intermédiaire du service de protection civile et d’opérations d’aide humanitaire de la Commission européenne, l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes de conflits et de catastrophes. À travers son siège à Bruxelles et son réseau mondial de bureaux locaux, l’UE fournit une assistance aux personnes les plus vulnérables sur la seule base des besoins humanitaires.

La Commission européenne a signé un contrat humanitaire d’une valeur de trois millions d’euros avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en soutien au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) de la Fédération. Les fonds du DREF sont principalement alloués à des catastrophes « à petite échelle », c’est-à-dire celles qui ne donnent pas lieu à un appel international formel.

Le Fond d’urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) a été créé en 1985 et est financé par les contributions des bailleurs de fonds. Chaque fois qu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a besoin d’un soutien financier immédiat pour répondre à une catastrophe, elle peut demander des fonds du DREF. Pour les catastrophes à petite échelle, la FICR alloue des subventions du DREF, que les bailleurs de fonds peuvent ensuite réalimenter. L’accord de délégation entre la FICR et ECHO permet à ce dernier de réapprovisionner le DREF pour des opérations convenues (correspondant à son mandat humanitaire) jusqu’à hauteur de 3 millions d’euros.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Hilaire AVRIL : hilaire.avril@echofield.eu

