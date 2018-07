Journée Mondiale des Réfugiés 2018 : La jeunesse d’Iriba confronte les défis de la migration irrégulière

Patrick Ousman MADJIADOUM

Protection Associate (Mixed Migration), HCR Iriba

Iriba, 30 juin 2018 (UNHCR) – Le 19 juin 2018, la Sous-Délégation du HCR à Iriba a organisé une conférence-débat en faveur des élèves refugiés des camps (bacheliers et Niveau Terminale) et les étudiants de l’institut du Sahel d’Iriba, dans les locaux de l’institut susmentionné.

Cette conférence a eu lieu dans le cadre des activités commémoratives de la Journée Mondiale des Réfugiés, édition 2018, et a porté sur le thème : « Les défis de la migration mixte ».

L’objectif était de rassembler autour d’une même table, des jeunes réfugiés et autochtones pour discuter ensemble de sujet qui les concernent et renforcer par ricochet, les liens existants (communication, collaboration, brassage). La conférence-débat a vu la participation de 10 réfugiés (dont 4 filles), 37 étudiants (dont 9 filles), et les membres du personnel du HCR, de HIAS, de JRS de l’institut du Sahel d’Iriba.

La cérémonie a débuté avec les mots de bienvenue du Directeur de l’Institut du Sahel, M. Ismaël MAHAMAT, qui a en a profité pour soumettre une doléance au HCR à savoir, la connexion de l’Institut au réseau électrique du HCR. Le du chef de la Sous-Délégation du HCR Iriba, M. Nicolas KABURABURYO a ensuite introduit le sujet avec une présentation du contexte de la migration irrégulière: « Sur les 68.5 millions de personnes déracinées dans le monde, 25.4 millions sont des réfugiés, 40 millions des déplacées internes et 3.1 millions des demandeurs d’asile. Ces chiffres indicatifs ont permis à l’auditoire d’appréhender l’ampleur et le niveau sans précédent des mouvements des personnes dans le monde ».

Selon lui, cette conférence était l’occasion de favoriser la compréhension de la jeunesse scolaire et estudiantine (réfugiée et tchadiens) sur la thématique actuelle des personnes en mouvement (migrants, réfugiés, demandeurs d’asile) et les régimes juridiques applicables à chaque catégorie de personne.

La conférence-débat, qui a été animée par l’Associate Community Based Officer, ETCHE Ahou Fidèle et le Protection Associate (Migration Mixte) Patrick Ousman MADJIADOUM a débuté par la projection d’une vidéo sur le témoignage d’un migrant tchadien passé par la Libye. Ce dernier a relaté les atrocités vécues autant par lui que par d’autres personnes ayant tenté d’atteindre l’Europe en passant par la Lybie et qui ont finalement été kidnappés par des malfaiteurs. Cette projection a planté le décor et permis ensuite aux facilitateurs de présenter de façon succincte, le contexte de la migration, les définitions des concepts (migration, migrants, refugiés, demandeurs d’asile, apatrides, rapatriés, déplacés internes), les causes/conséquences des mouvements migratoires avec une emphase sur la migration irrégulière, les raisons de l’implication du HCR dans les questions de migrations irrégulières ou mixtes et la stratégie du HCR Tchad en ce qui concerne ces migrations mixtes.

Les étudiants de l’Institut du Sahel d’Iriba et les réfugiés des camps ont affirmé que le phénomène migratoire est une réalité dans la zone d’Iriba et dans les camps. Certains ont déclaré connaitre des personnes qui ont vécu cette amère expérience.

L’exercice qui a été soumis à ces derniers était de préciser, les facteurs à l’origine de ce phénomène dans la zone d’Iriba. Il a été relevé entre autres et par ordre croissant, les conflits armés/la violence qui bouleversent les sociétés, le manque de perspective d’avenir (manque de débouché pour certaines filières universitaires/difficultés d’insertion socio-professionnelle, chômage, oisiveté), les perspectives d’études supérieures limitées pour A l’issue des discussions, les jeunes élèves refugiés et étudiants ont formulé quelques recommandations pour stabiliser la jeunesse à Iriba encline aux mouvements migratoires. Il s’agit entre autres de :