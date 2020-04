Impact du COVID-19 et l'opération « colère de Boma » sur la protection dans la province du Lac (1 avril 2020)

Introduction

L’intervention humanitaire dans la province du Lac est menée depuis plusieurs années dans un contexte d’instabilité liée à des crises sécuritaires et socio-économiques rendant parfois difficile la délivrance de l’assistance aux personnes en situation de déplacement. Au niveau sécuritaire, la province en général, et les départements de Kaya et de Fouli en particuliers, font l’objet des attaques récurrentes des groupes armés sur la population civil et/ou les forces de défense et de sécurité. En outre, des petits villages, surtout au nord de la province, vivent presqu’au quotidien des attaques de prédation des groupes armés. A cette situation sécuritaire, s’ajoutent les crises socio-économiques ayant comme cause les conflits intercommunautaires liés généralement au partage des ressources disponibles.

L’environnement de protection s’est significativement détérioré en mars 2020 par suite des mesures de prévention mise en place dans un cadre de la lutte contre la propagation du COVID19 au Tchad. Parmi les conséquences en matière de protection, il est à noter la suspension des réunions familiales, la fermeture des espaces amis enfants et des écoles, le réaménagement de la distribution de vivres qui entraine certaines perturbations, la perturbation des chaines d’approvisionnement agricoles et des marchés, le transport en commun limitant les déplacements des personnes etc. Ces facteurs accroissent la vulnérabilité des personnes déplacées internes et d’autres populations affectées par les déplacements forcés dans la province du Lac en général, et des femmes, des enfants, personnes âgées et personnes vivantes avec handicap en particulier.

On observe egalement pendant cette période une intensification des attaques des groupes armés dans la province du Lac. Selon les sources sécuritaires, les modes d’actions des groupes armés sont avancés et inclus l’utilisation des engins explosifs improvisés, des embuscades, des enlèvements et pillages. Après les attaques des groupes armés à Boma le 23 mars 2020, le Président de la République du Tchad, SEM. Idriss Deby Itno qui séjourne actuellement à Bagasola, a sorti deux décrets. L’un instituant l’état d’urgence du 27 mars au 16 avril 2020 dans les Départements de Fouli et Kaya (chef-lieu Baga Sola), avec instauration d’un couvre-feu de 22 heures à 6 heures ; et l’autre déclarant ces mêmes départements comme “zones de guerre”.

Le 29 mars 2020, l’opération militaire nommée « colère de Boma » a été lancée à Kaiga Kindjiria. Cette opération contre-offensive de vaste envergure est menée conjointement par les Forces de Défense de Sécurité (FDS) Tchadiens, Nigérians et Nigériens appuyés par les Forces Multinationale Mixtes (FMM) et comprend des attaques par terre, fluviales et aériennes.

Depuis le 21 mars 2020, plusieurs mouvements de populations ont été signalés par OIM (DTM) et la CRT. Il s’agit du déplacement forcé et pour des raisons de sécurité de :

2032 personnes en provenance de Boma vers la sous-préfecture de Liwa (département de Fouli), dont 40 enfants séparés auraient été accueillis dans le site de Yakirom (21 mars) ;

336 personnes en provenance de Kaiga Kindjiria vers un site situé dans la sous-préfecture de Liwa (22 mars) ;

20,000 personnes déplacées internes en provenance de Boma vers Diamerom (31 mars).

L’opération « colère de Boma » va certainement engendrer plus de mouvements de populations, qui voudront se mettre à l’abri des combats et des bombardements. La coupure des réseaux téléphoniques dans certains endroits de la province du Lac pour de raisons de sécurité, présente un défi majeur pour la communication avec les communautés affectées et le suivi de mouvements de population.