HRP 2020 – Stratégie du Cluster Protection

OBJECTIFS SECTORIELS

L’objectif global du cluster protection consiste à faire de la protection un objectif collectif de la réponse humanitaire au Tchad, de prévenir et répondre aux problèmes de protection afin de réduire les vulnérabilités liées aux crises humanitaires, de renforcer la redevabilité envers les populations affectées et promouvoir leurs accès aux solutions durables.

Cet objectif global de protection s’articule autour de 3 objectifs spécifiques :

1. Renforcer l’environnement de protection en vue d’un meilleur respect de droits fondamentaux et de la promotion des solutions durables.

2. Prévenir et répondre aux risques de violence, abus et exploitation encourus par les filles et garçons affectés par la crise conformément aux normes minimales de Protection de l’Enfant dans l’intervention humanitaire.

3. Prévenir et répondre aux risques liés aux violences basées sur le genre et améliorer l’accès et la qualité des services multisectoriels pour les survivantes.