From Harm To Home - # Numéro special Décembre 2020

Urgences humanitaires : des interventions plus que jamais d’actualité

Chers partenaires, chers collaborateurs,

A l’heure où le monde connaît des nombres records de personnes en détresse humanitaire, de personnes réfugiées et déplacées, et de personnes exposées à des menaces extrêmes pour leur vie et leurs moyens de subsistance, les interventions humanitaires d’urgence sont plus que jamais sur le devant de la scène.

Fondé en 1933, IRC bénéficie de décennies d’expérience en situations d’urgence et d’une expertise technique mondiale en matière de santé, d'éducation, de protection et de bien-être économique dans des contextes humanitaires. Ces expériences et leçons apprises lui permettent d’être aujourd’hui un acteur de premier plan dans la gestion immédiate de crises qu’elles soient d’origine anthropique ou naturelle, mais aussi dans l’évolution des pratiques et de la pensée humanitaire.

Arrivé au Tchad depuis bientôt 18 ans, IRC est depuis le témoin des crises récurrentes qui secouent le pays : à l’Est avec l’afflux de réfugiés soudanais, dans le Sud avec ceux fuyant la République Centrafricaine, dans le bassin du lac Tchad à la suite de l’essor de groupes armés non-étatiques entraînant le déplacement massif des populations tchadiennes, lors des inondations saisonnières, à l’arrivée du Covid-19 ou actuellement avec l’arrivée importante de réfugiés camerounais. IRC Tchad a pu se forger une expérience solide qui lui permet de répondre au plus vite et au plus juste aux besoins des personnes fuyant ou vivant dans un contexte de crise.

Ses réussites en contexte d’urgence, IRC Tchad les doit en premier lieu à un système dédié : un plan de réponse d’urgence (Emergency Preparedness Plan) révisé biannuellement, une équipe d’urgences pays (Country Emergency Team – CET) composée d’une trentaine de membres du personnel d’IRC Tchad en permanence prêts à intervenir, appuyés à distance par le siège. Chaque corps de métier, chaque spécialité y sont représentés nous garantissant efficacité et efficience d’emblée. La solidité de nos programmes existants en santé, relèvement économique et protection/ sûreté nous permettant quant à elle d’agir sur un grand nombre de types de crises. Ces experts qui connaissent le contexte local sont la clé de voûte de nos interventions d’urgence.

Entre 2019 et 2021, IRC Tchad a ainsi pu répondre à neuf crises majeures en mobilisant plus d’1,5 millions de dollars et en assistant plus de 56 000 personnes. IRC est actuellement en train de répondre à la crise d’afflux des réfugiés soudanais à l’Est du pays (5 000 personnes) ainsi qu’à celui des camerounais non loin de la capitale N’Djaména (33 860).

Nous conservons, même en contexte d’urgence, le souci de travailler en collaboration étroite avec les autorités locales, les structures préexistantes, les membres des communautés, les leaders et les autres acteurs sur le terrain. Sans eux nous ne pouvons pas agir avec justesse et finesse ; sans renforcer leurs capacités, nous ne pouvons pas espérer les voir un jour se passer de nous.

Je vous invite donc à découvrir ce numéro spécial de notre bulletin d’information sur les urgences, dans lequel nous présentons notre façon d’intervenir dans ces contextes particuliers, nos réussites et nos difficultés.

Merci à toute l’équipe des urgences d’IRC Tchad : merci aux membres des opérations, des finances et des programmes qui se battent dès que nécessaire pour apporter le meilleur à ceux qui n’ont plus rien !