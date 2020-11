From Harm To Home: Le Bulletin trimestriel d’informations de l’International Rescue Committee au Tchad - # Numéro special Octobre 2020

EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS

COVID-19 : Entre urgence sanitaire mondiale et nécessité de consolider l’assistance humanitaire

Chers partenaires, chers collaborateurs,

A lors que l’humanité fait face collectivement à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19, l’IRC continue à relever le défi de maintenir ses opérations en cours pour atteindre toujours plus de populations dans le besoin, de prendre soin de son personnel et de se préparer à l'impact potentiel du COVID-19.

L’IRC accélère sa réponse à l'épidémie du COVID-19 en se concentrant sur les zones de crise où les systèmes de santé sont particulièrement faibles. Le plan de réponse global de l’IRC destiné à combattre la crise liée au COVID19 se concentre sur trois priorités immédiates qui sont la sécurité du personnel, la continuité des activités du programme et la réalisation des activités additionnelles pour répondre à l’urgence de COVID19.

La réponse d’IRC au COVID-19 est fondée sur des décennies d'expérience de situations d’urgences sanitaires complexes et d’épidémies, notamment le virus Ebola en Afrique de l'Ouest et en République Démocratique du Congo ainsi que le choléra au Yémen, et sur son expertise technique mondiale en matière de santé, d'éducation, de protection et de bien-être économique dans des contextes humanitaires. Ces expériences et leçons apprises ont montré que les pays touchés par des conflits sont encore plus fragilisés par cette urgence qui menace des millions de personnes dans le monde.

Protéger les vies de ses bénéficiaires et le personnel constituent une priorité absolue pour IRC Tchad. Dès le mois de février, l’IRC a mis en place un plan stratégique de lutte contre le COVID19 accompagné de mesures de mitigation des risques majeurs que représentent la pandémie Coronavirus notamment pour les groupes les plus vulnérables.

L’ensemble des projets de l’IRC ont été ajustés d’une part pour pouvoir apporter directement l’appui aux délégations sanitaire de nos zones d’intervention, et d’autre part pour mettre en place les mesures de mitigation des risques lors de l’implémentation de nos activités. Ainsi chaque secteur d’IRC – santé, bien-être économique, et protection et autonomisation des femmes – ont développé un plan des mesures de mitigation nécessaires qui ont permis de continuer la mise en œuvre des activités sans mettre en danger le personnel d’IRC ainsi que les populations que nous servons.

Je vous invite à découvrir dans ce bulletin spéciale COVID-19, toutes les actions de riposte et de prévention menées par l’IRC Tchad dans ses différents secteurs.