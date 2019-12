From Harm To Home: Le Bulletin trimestriel d’informations de l’International Rescue Committee au Tchad - #10 Octobre | Novembre 2019

“ 2020, une année pleine de promesses ! ”

Chers partenaires, chers collaborateurs,

Permettez-moi tout d’abord, à l’occasion de la dixième édition de notre bulletin d’information, de remercier sincèrement Mia Farrow, porte-parole d’IRC, qui nous a fait l’honneur de venir visiter notre équipe et nos programmes, notamment pour attirer l'attention sur l’urgence d’une prise en charge efficace et efficiente de la malnutrition aigüe globale des enfants de moins de cinq ans au Tchad.

Au terme d’une année fiscale 2019 positive pour IRC Tchad, au cours de laquelle nous avons enregistré des progrès satisfaisants et remarquables dans la mise en œuvre de notre plan d’action stratégique (SAP) 2015 - 2020, je voudrais exprimer mon optimisme et mon envie toujours plus grande d’agir avec toute mon équipe pour des résultats encore plus importants au profit des populations que nous servons.

En ce début d’année fiscale 2020, l’équipe IRC Tchad s’est engagée à poursuivre sa transformation organisationnelle, passant d’un archétype de « délivrance directe de services » à un modèle équilibré de « partenariat », notamment avec les organisations de la société civile locale.

Dans cette perspective, IRC Tchad continuera à améliorer ses approches de travail pour toujours bâtir une équipe de plus en plus performante, en se focalisant sur la réalisation des résultats transformateurs, à travers la consolidation du travail d’équipe, le partage et l’apprentissage des bonnes pratiques, la promotion de l’innovation et la créativité, et la gestion proactive de risques.

Nous avons dans cette vision défini quatre objectifs stratégiques pour guider notre action :

Promotion de nos valeurs, de l’égalité de genre, de la redevabilité envers et la protection de nos bénéficiaires, notre personnel et nos partenaires

Programmation basée sur des évidences

Gestion efficace et efficiente de projets

Amélioration dans la Préparation et la Réponse aux Urgences

Tout en anticipant une année fiscale 2020 pleine de défis et d’opportunités, j’ai le grand plaisir de vous présenter notre dixième bulletin d'information. Je vous laisse découvrir les dernières actualités de notre organisation au Tchad.

Bonne lecture et à très bientôt !