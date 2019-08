From Harm To Home: Le Bulletin trimestriel d’informations de l’International Rescue Committee au Tchad - #8 Juin | Juillet 2019

SANTE

Douze personnes formées à la prévention des infections nosocomiales

L es infections contractées en milieu hospitalier figurent parmi les causes de décès et de morbidité accrus parmi les patients. Afin de prévenir ces infections, IRC Tchad, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a organisé du 11 au 13 juin 2019 une formation en technique de prévention des infections nosocomiales à destination du personnel médical et des agents de santé communautaires des provinces du Ouaddaï,

Wadi-Fira et Lac Tchad.

Selon les dernières analyses recueillies par IRC lors des différentes supervisions des Délégations provinciales de la santé, la qualité des services offerts dans les hôpitaux en matière de précaution universelle pour la prévention des infections (PI) est insuffisante. Pour pallier cette insuffisance et afin d’appuyer le ministère de la Santé dans sa lutte contre les infections nosocomiales, IRC Tchad a formé 12 personnes en maîtrise des bonnes pratiques de précautions universelles. Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de Contraception et soins complets d'avortement en situation d'urgence (ConCACE), ainsi que parmi les objectifs visés par le ministère de la Santé publique et IRC Tchad qui consistent à réduire la mortalité materno-infantile à travers la promotion et pratique de la planification familiale dans les trois provinces.

Grâce à cette formation, le personnel médical et les agents communautaires sont en mesure de décrire les étapes de la chaîne de transmission infectieuse, d’identifier les risques d’exposition à l’infection au VIH en milieu hospitalier, d’utiliser correctement les barrières de protection, de maitriser les différentes étapes du traitement des matériels ainsi que les principes d’entretien ménager et d’élimination des déchets. Tout cela dans le but de mettre en place les dispositions nécessaires qui permettront de mieux se protéger des infections en milieu hospitalier.