From Harm To Home: Le Bulletin trimestriel d’informations de l’International Rescue Committee au Tchad - #5 Décembre 2018 | Janvier 2019

Développer une approche programmatique intégrée

En ce début d’année 2019, permettez-moi de vous renouveler mes voeux de bonheur, santé, d’accomplissement personnel et professionnel pour vous et vos familles respectives. Je suis heureux de débuter cette nouvelle année à vos côtés et suis convaincu que nous saurons ensemble mettre encore plus notre professionnalisme et notre enthousiasme au service des populations que nous servons, dans une perspective intégrée et holistique pour des impacts à long terme.

Au cours de l’année 2018, IRC Tchad a continué ses actions humanitaires et de développement avec pour objectifs d’améliorer la santé, la protection, le bien-être social et économique des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes, durement affectées par différentes crises. En 2018, IRC Tchad a maintenu un volume important d’activités avec 14 projets répartis au sein de nos cinq secteurs d’intervention : santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement, protection et autonomisation des femmes, relance et développement économique. Nous avons achevé plusieurs projets et nous avons abouti à la fin de notre processus de désengagement du District Sanitaire de Mongo (région du Guéra) dans le cadre des activités de prévention et prise en charge de la malnutrition aiguë pour les enfants de moins de 5 ans, au profit des agents de santé du Ministère de la Santé Publique et des équipes cadres de District.

Pour cette année 2019 ainsi que les années à venir, IRC Tchad garde le cap sur son ambitieux projet d’amélioration continue de la qualité de ses opérations et programmes pays, dans une approche « humanitaire – développement » combinant des actions à court, moyen et long terme. Pour ce faire, nous comptons plus que jamais sur nos 350 employés, nos bailleurs de fonds, nos partenaires des services techniques étatiques ainsi que des organisations locales, qui démontrent au quotidien leur fort engagement au service de nos bénéficiaires, les populations réfugiées, déplacées et les communautés hôtes.

C’est dans cet esprit que je suis heureux de partager avec vous ce cinquième numéro de notre bulletin d’information. Vous y trouverez les dernières actualités de nos programmes et pourrez constater, notamment à travers l’article sur les discussions de couple au coeur de la lutte contre les violences basées sur le genre qu’IRC Tchad a à coeur d’avoir une approche programmatique intégrée qui mette l’accent sur la personne humaine dans son entier, que ce soit un enfant, un jeune, une femme, un homme. Cette approche nous pousse à avoir une réflexion horizontale afin d’utiliser les différents secteurs dans lesquels nous travaillons pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables et marginalisées.

Bonne lecture !