Guide pratique pour l'ouverture d'une Unité Nutritionnnelle pour la prise en charge de la Malnutrition Aigue

Avant-propos

Depuis la crise alimentaire et nutritionnelle de 1970, le Tchad continue à faire face de façon récurrente à des crises nutritionnelles cycliques et prédictibles. Ce phénomène se trouve aggravé par l’afflux migratoire des réfugiés et des retournés à toutes ses frontières et les conditions économiques déplorables depuis la chute du prix du baril du pétrole en 2014 etc. faisant peser un risque sur l’accès à une alimentation suffisante et de qualité. Cette situation d’insécurité alimentaire compromet sérieusement les capacités de résilience de la population. L’analyse tendancielle des résultats des enquêtes nutritionnelles menées au Tchad depuis 2010 démontre que la crise est plus structurelle que conjoncturelle, avec un effet saisonnier, qui se caractérise par des pics en période de soudure (Mai – Septembre) de chaque année, suivit d’une accalmie lors de la période post-récolte (Octobre – mars).

Ces cinq dernières années, les prévalences de MAG au niveau de la bande sahélienne du pays oscillent entre 10% et 20% durant la période de soudure et les régions les plus vulnérables sont entre autres le Kanem, le Bahr El Gazal, le Ouaddaï et le Wadi Fira etc. dont les taux de MAG dépassent régulièrement le seuil d’urgence de 15% de la grille de classification de l’OMS.

Pour faire face à ce défi de survie de la population, le gouvernement du Tchad avec l’aide de ses partenaires a pris des mesures correctives en mettant en place des politiques et des stratégies nutritionnelles avec la création des structures de coordination à différents niveaux de la pyramide sanitaire. Dans ce cadre, les activités de prise en charge de la malnutrition aigüe ont débuté au Tchad en 2004, dans les camps de réfugiés et de déplacés de l’Est du pays et en 2007, l’UNICEF a appuyé le développement du premier protocole national et la mise en œuvre de la PCIMA et les interventions se sont étendues dans 3 Centres de Santé du grand Kanem. Depuis lors des progrès considérables ont été effectués dans la mise en œuvre des volets hospitaliers, ambulatoires et communautaires de la PCIMA et le renforcement des capacités du personnel de la santé sur l’ensemble du pays. Cependant, les résultats d’une analyse des données factuelles en 2011, a fait ressortir des défis dans l’application du Protocole National de Prise en charge de la Malnutrition Aigüe et plus particulièrement le défi de l’intégration des interventions PCIMA dans les paquets minimums et complémentaires d’activités des structures de santé ainsi celui de la mise à l’échelle de la PCIMA sur l’ensemble du pays.

S’inspirant des dispositions du Protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe, le présent manuel vise à donner des orientations et des directives précises pour aider dans les démarches à suivre lors de l’ouverture des nouvelles structures de prise en charge ambulatoire de la malnutrition aigüe. Ce manuel se veut un document de travail et entend juste compléter les informations disponibles dans le Protocole National PCIMA et ne doit en aucun cas être considéré comme un substitut des documents de politique et de stratégie en usage dans le pays.