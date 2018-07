Guereda : Les réfugiés et les Tchadiens se réunissent pour la commémoration de la Journée Mondiale des Réfugiés 2018

KARMEL BEKOUTOU Guy

Programme Associate, HCR FO Guereda

Guereda, 20 juin 2018 - A partir du 19 juin, HCR FO Guéréda a commémoré la Journée Mondiale des Réfugiés, Edition 2018 sous le thème “Solidaires #AvecLesRefugies + PeupleTchadien” dans les camps autours de Guéréda. La commémoration, jumelée avec la Journée de l’Enfant Africain, a été conduite avec faste par la communauté autochtone et les réfugiés venus nombreux des différents camps, des humanitaires et des autorités locales.

La cérémonie à Guereda le 19 juin a été un moment de renforcer davantage les liens entre les réfugiés et leurs hôtes, dans le cadre de la politique de l’intégration socioéconomique et la facilitation de la cohabitation pacifique entre les deux communautés dans le Département de Dar Tama.

C’est depuis 2004 que le département de Dar Tama avec chef-lieu Guéréda a accueilli sur son sol près de 40000 réfugiés soudanais. La communauté hôte partage le peu de ressources naturelles (eau, pâturage, terres arables, les bois de chauffe) avec les réfugiés et ils ont appris à travailler côte à côte et voire même se marier.

Le chef de bureau du HCR, Mr Ahounta Rim-Houdalbaye a interpelé les acteurs humanitaires, les autorités et les communautés à oeuvrer ensemble dans un élan de solidarité devant contribuer au bien-être des deux communautés.

« Je tiens à remercier vivement le peuple tchadien pour sa solidarité et plaider pour que le gouvernement tienne à ses promesses et engagements par rapport à l’adoption de la loi d’asile et la protection de réfugiés et surtout les enfants réfugiés » a-t-il dit.

Le Représentant du Préfet de Dar Tama, à son tour a reconnu la cohabitation plutôt pacifique entre les deux communautés et a notamment affirmé l’engagement du Tchad à l’inclusion des refugies : « Après 14 ans de présence au Tchad, les réfugiés sont désormais des Tchadiens même s’ils n’ont pas acquis la nationalité, car 14 ans dépasse le temps légal requis pour faire la demande de nationalité ».

La journée été marquée par un défilé des élèves et de femmes réfugiées, suivi par des exposés débats sur les thèmes « le caractère civil et humanitaire des camps », « la Cohabitation pacifique », « les Droits et devoirs des refugies dans le pays d’accueil », « les avantages de la planification familiale », et enfin « les conséquences des châtiments corporels sur les Enfant », respectivement développés par la CNARR, HIAS, APLFT, IRC et JRS.

Autour de midi, sous le doux soleil de Guéréda, un groupe artistique de Guéréda a tenu en haleine les participants à la JMR par un sketch sur le mariage précoce et forcé.

Enfin, dans l’après-midi, deux matchs de football ont opposés dans un premier temps les enfants réfugiés de deux camps et autochtones de moins de 18 ans et dans un second temps, les jeunes réfugiés et autochtones. Les deux matchs ont été remportés par les jeunes de la communauté hôte. Les célébrations se sont poursuivies dans les deux camps de Kounoungou et de Milé, le mercredi, 20 juin 2018. Les officiels se sont rendus au camp de Milé pour la circonstance.