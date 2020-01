Gestion de la sécurité et des enjeux "Ne pas nuire" dans le projet Pasfass (régions du Logone Oriental et du Mandoul, Tchad) - Décembre 2019

RESUME EXECUTIF

Projet sensible au niveau de ses cibles, objectifs et modalités, le PASFASS se met en place dans un Tchad à la politique complexe au sein d’un contexte régional turbulent. Il lui faut en effet à la fois gérer les risques situationnels, ceux liés à la sensibilité du sujet de la santé reproductive et de la lutte contre les violences liées au genre, ceux liés aux enjeux de renforcer un système de santé très faible et, enfin, ceux d’ordre réputationnel lié à la bonne marche du projet (gestion des attentes).

Pour piloter ces risques, une approche « diagnostic sécurité - approche Ne pas nuire » a été mise en place avec une première mission au Tchad du 3 au 14 décembre 2019. Au cours de cette mission, les différents partenaires basés à Ndjamena, Koumra et Doba ont été rencontrés. Une session de débriefing a permis en fin de mission une restitution et un débat sur les résultats du diagnostic.

La présente mission de diagnostic « sécurité et gestion Ne pas nuire » a utilisé une approche « gestionnaire du risque », sur la base de l’analyse « amont-aval » développée en santé publique, qui est assez pédagogique. Ceci a permis de faire ressortir un certain nombre de points de vigilance.

Gestion des turbulences régionales : Si les mouvements de réfugiés et de déplacés liés aux turbulences des zones frontalières n’ont pour l’instant pas eu d’impact sur les deux régions ciblées par le PASFASS, les turbulences camerounaises et centrafricaines doivent rester dans l’écran radar.

Gestion de la sécurité liée aux incidents du quotidien : Les risques de banditisme sont réduits mais pas inexistants. De même, le risque de se trouver bloquer dans une zone de fortes tensions entre agriculteurs et éleveurs reste présent. Il faut donc adopter des comportements adéquats et limiter une trop forte exposition.

Gestion des impacts liés à la sensibilité socioculturelle des sujets traités : Les sensibilités socioanthropologiques sont importantes et demanderont une forte sensibilité culturelle, des attitudes appropriées et une adaptation des modalités d’intervention ;

Gestion des risques de fragilisation sur le long terme du système de santé : La fragilité du système de sante demandera une approche de renforcement à long terme et pas nécessairement des « quick fix » non pérennisables,

Gestion des risques réputationnels : Tout projet rencontre des difficultés et des retards. Il importe d’avoir une approche proactive de ces questions dans la relation avec les autorités et les populations, avec une communication assez volontaire et ouverte. Il faut également assurer la meilleure gestion possible des points critiques dans la prise en charge médicale, car c’est là que se perd rapidement la confiance durement construite par les efforts de sensibilisation ;

Gestion des relations au sein du Consortium : La vie des consortiums est toujours compliquée et la force de ces derniers est toujours à l’aune de la capacité des plus « forts » à entraîner sans domination les plus « faibles » et de la capacité des plus faibles de ne pas devenir des « poids » pour leurs partenaires. De ce fait, des outils de gestion stratégique et de gestion des différents au sein des consortiums sont essentiels ;