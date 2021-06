G5 Sahel : la Banque Africaine de Développement et le HCR appuient le plan de riposte sanitaire du Tchad face à la pandémie de Covid-19

Aristophane Ngargoune

PI Associate, UNHCR N’Djamena

N’Djamena, 30 juin 2021 – La Banque Africaine de Développement (BAD) et le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés au Tchad ont remis, ce mercredi 30 juin 2021, un lot de matériel médical et de médicaments au ministère tchadien de la Santé publique et de la Solidarité nationale, pour l’appuyer et l’aider à faire face à la pandémie du coronavirus.

Ce projet vise à renforcer les capacités des pays du G5 Sahel à réduire et stopper la pandémie du COVID-19 et d’appuyer la résilience des communautés vulnérables, spécialement, les réfugiés, les déplacés internes et les communautés d’accueil. Le projet contribuera à renforcer les capacités opérationnelles du Secrétariat exécutif du G5 Sahel et des 5 comités nationaux de coordination (CNC).

Ce don d’une valeur de près de 2,850,396.00 dollars américains, qui est destiné au Tchad, s’inscrit dans le cadre du projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les cibles sont les populations vulnérables impactées par la pandémie à Coronavirus dans les zones transfrontalières : réfugiés, déplacés internes et population hôte.

Ce projet d’appui en faveur des pays membres du G5 sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus (covid-19), coordonné par le G5 Sahel, est financé par la Banque Africaine de Développement à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains et mis en œuvre par le HCR en collaboration avec les gouvernements des cinq pays bénéficiaires (Mauritanie, Burkina Faso, Mali,

Niger et Tchad).

Dr Djiddi Ali Sougoudi, Secrétaire d’Etat à la Santé et à la Solidarité nationale réceptionnant le lot des équipements médicaux et matériel de protection contre le coronavirus a déclaré « la lutte contre cette pandémie exige une synergie dans les actions et une attention soutenue envers les pays en voie de développement dont le système de sante reste encore fragile et non adaptes aux réalités de l’heure ».

Ce financement est destiné à renforcer la capacité de réponse des pays du G5 Sahel et à moderniser leurs systèmes de surveillance épidémiologique. Le projet soutient également le déploiement de mesures nationales de protection sociale au bénéfice des réfugiés et de leurs communautés d'accueil.

Au 31 mai 2021, le HCR compte 1 018 459 personnes en déplacement au Tchad relevant de sa compétence, dont 504,584 réfugiés.

Pour Madame Iris Blom, Représentante Adjointe /Protection du HCR au Tchad « cette donation apportera non seulement un soutien vital mais renforcera aussi la cohabitation pacifique avec l’ensemble des populations réfugiés, déplacés internes et tchadiens, qui sont placées, tous, sous la protection de l'Etat Tchadien ».

La Banque Africaine de Développement a également accordé au G5 Sahel un don de près de 1,4 million de dollars américains provenant de sa facilité d'appui à la transition. « Il vise à consolider les capacités d'exécution et de coordination de son Secrétariat Exécutif et à assurer des formations sur la biosécurité et la gestion des déchets biomédicaux dans les cinq pays de l’organisation » conclut Monsieur Ali Mahaman Lamine Zeine, Représentant de la BAD au Tchad.