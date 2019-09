Faits et chiffres : Les activités du CICR au Tchad, janvier à juin 2019

De janvier à juin 2019, en collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad (CRT), le CICR a apporté diverses formes d'assistance aux populations.

10 points d'eau existants ont été réhabilités au bénéfice d’environ 9 000 personnes.

5982 ménages ont bénéficié d'une distribution de 93 tonnes de semences agricoles et 11 900 houes.

416 300 têtes des petits ruminants ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants.

500 étudiants ont été sensibilisés et formés au DIH et au mandat et missions du CICR.

25, 000 appels téléphoniques ont été facilités grâce à la collaboration des volontaires de la Croix-Rouge du Tchad, répartis dans 19 antennes téléphoniques.