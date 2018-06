Faits et chiffres. Le CICR au Tchad Janvier - Décembre 2017

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, impartiale, neutre et indépendante. Sa mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et les principes humanitaires universels. Présent au Tchad depuis 1978, le CICR déploie ses activités sur l’ensemble du territoire national, à partir de sa délégation à N’Djaména et de son bureau à Baga Sola dans la Région du Lac Tchad.