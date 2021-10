Enquête de vulnérabilité des personnes déplacées internes Province du Lac, Tchad, Septembre 2021

Résumé

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) a mis en œuvre une enquête de vulnérabilité dans la province du Lac du Tchad pour identifier les niveaux de gravité de l’insécurité alimentaire et les besoins les plus urgents des populations déplacées afin d’éclairer les programmes d’aide humanitaire.

La collecte de données primaires comprenait des entretiens avec les ménages pour l’analyse quantitative. L’évaluation a porté sur 1 606 ménages, en utilisant une approche d’échantillonnage aléatoire stratifié à deux degrés. Les résultats sont statistiquement représentatifs des PDI de la province échantillonnée.

Les résultats de Juillet 2021 montrent que les niveaux de consommation alimentaire restent préoccupants. Plus de 10 % de la population enquêtée présente des niveaux de consommation alimentaire faibles et 20 % un niveau de consommation limité montrant que plus de 30 % de la population présente des difficultés d’accès à une quantité et qualité acceptable de nourriture.

Près des deux cinquièmes de la population des PDI utilisent des stratégies d’adaptation basées sur l’alimentation en adoptant des stratégies d’adaptation liées à l’alimentation qui sont plus sévères et/ou avec une fréquence plus élevée.

Les résultats montrent que près de 15 % de la population interrogée appliquent des stratégies d’adaptation d’urgence pour faire face à l’insécurité alimentaire et à d’autres besoins essentiels.

Environ 49 % ont une faible capacité économique (ECMEN) pour répondre à leurs besoins essentiels tels que définis par le MEB. En moyenne les ménages PDI ont un déficit d’environ 1 600 CFA pour couvrir leurs besoins essentiels.

Selon le niveau de vulnérabilité, 38 % des ménages PDI sont classés très économiquement vulnérables, 34 % modérément vulnérables, et 28 % pas vulnérables.

Sur la base des questions sur le handicap du groupe de Washington, l’enquête montre que 24% des ménages ont au moins un membre à fonctionnement réduit, les difficultés les plus courantes étant identifiées comme étant la vision (12,8%), la mobilité (9,8%) et l’audition (8,0%). L’analyse montre que ces ménages sont beaucoup plus vulnérables pour tous les indicateurs considérés. Il est urgent que les programmes d’assistance aux personnes déplacées prennent en compte les principes d’équité et d’inclusion afin que les personnes ayant des difficultés qui affectent leur fonctionnement soient également prises en compte et puissent atteindre la sécurité alimentaire et l’autosuffisance.

Les résultats devraient être utilisés pour affiner les critères de ciblage actuels pour l’identification des ménages les plus vulnérables en vue d’une assistance qui répond à leurs besoins essentiels.

Les principales recommandations de l’évaluation sont :

• Augmenter le nombre de ceux qui reçoivent une assistance monétaire (CBT) et hybride (nourriture et d’argent/bon) ;

• Poursuivre l’assistance alimentaire inconditionnelle aux groupes vulnérables en insécurité alimentaire sévère dans la province du Lac ;

• Les programmes actuels de prévention de la malnutrition aiguë devraient considérer accroitre l’assistance CBT pour permettre aux ménages de répondre à leurs besoins essentiels axés sur l’amélioration des pratiques de soins et d’alimentation du nourrisson et de l’enfant ;

• Revoir la valeur de transfert pour permettre les ménages vulnérables de couvrir d’autres besoins essentiels non satisfaits.