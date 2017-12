Echos du Terrain - N'Djamena - Atelier sur les défis d’intégration des réfugiés vivant avec handicap et les opportunités d’autonomisation socioeconomiques

Conjointement organisé, du 20 au 22 décembre 2017 à la Maison de la femme à N'Djamena, par le HCR, et la Direction des Personnes Handicapées du Ministère de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfrance et de la Solidarité Nationale, un atelier s'est penché sur les défis à relever pour l'intégration et d'autonomisation socioéconomique auxquels cette couche de la population est confronté.

La recontre avait également pour objectif de créer un cadres d'échange entre les Tchadiens et les réfugiés vivant avec handicap.