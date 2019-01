Echos de la Représentation FAO Tchad, No 34, mars - décembre 2018

Atteindre la Faim Zéro en 2030, c’est possible au Tchad

Atteindre l’objectif «Faim Zéro» signifie tout d’abord travailler ensemble pour s’assurer que toute la population du Tchad a accès à des aliments sains et nutritifs.

Pour y parvenir, nous devrons très certainement adopter une nouvelle façon de travailler, partager avec le plus grand nombre les connaissances et savoir-faire, cela passe notamment par un curriculum scolaire et académique qui valorise les métiers du secteur rural, l’esprit d’entreprise que ce soit dans l’agriculture bien entendu, mais aussi dans l’élevage qui est un secteur stratégique dans ce pays, la valorisation des produits forestiers non ligneux ( miel, tamarin, karité…); et la pêche avec un accent tout particulier tourné vers l’aquaculture.

Le Tchad peut atteindre la faim zéro en 2030. Ce n‘est pas une profession de foi. C’est au contraire une lecture réaliste de ce que le pays renferme comme richesses non encore valorisées de façon optimale.

Malgré une position géographique en grande partie située en zones aride et semi-aride, ce pays dispose de suffisamment de terres fertiles peu exploitées ; de ressources en eau accessibles à un coût raisonnable comparé à beaucoup d’autres pays du sahel. Surtout, le Tchad dispose d’une population très jeune. 51 % de la population tchadienne à moins de 15 ans.

Il faut convertir en matière démographique, dans ce pays, ce qui est souvent vu comme contrainte, en une opportunité, un atout pour le développement. Les jeunes ne sont pas le problème. Ils sont la solution. Plus de la moitié de la population de ce pays est dans une tranche d’âge où l’on apprend à se former. Elle peut être orientée, encouragée à s’engager dans les métiers de l’Agriculture en général, tout en veillant à l’égalité des chances et à combler l'écart entre les sexes, dans le but d’assurer les mêmes opportunités pour tous de valoriser leur potentiel pour vaincre la faim et la malnutrition.

Au demeurant, la grande majorité de ces jeunes vit déjà en milieu rural, dès lors que, comme on le sait, 78 % de la population active du pays tire un revenu à partir des métiers du secteur rural.

Une formation adaptée, des systèmes de production en adéquation avec les écosystèmes du pays, des technologies facile d’accès, un savoir-faire maitrisé, quelques moyens matériels de départ en provenance du programme de protection sociale du gouvernement, permettront à ces jeunes et en moins d’une génération de transformer le paysage tchadien des petites exploitations agricoles familiales, pour en faire des ruches de production durable, à même de relever le défi de nourrir la population en produits sains et en quantité suffisante.

L’action à prendre doit être un bouquet de réponses favorisant les synergies entre nutrition et sécurité alimentaire ; développement rural et protection sociale, agriculture durable et gestion durable des terres et de l’eau.

Chacun doit cependant apporter sa pierre à l'édifice Faim Zéro. Longtemps le Gouvernement a joué seul ce rôle important, mais il ne peut plus tout faire, tout seul. Il nous faut changer jusqu’à notre perception du métier d’agriculteur, car respect et reconnaissance sont dus à ces acteurs qui travaillent en silence.

Les agriculteurs eux-mêmes doivent s'émanciper en organisant autrement leur secteur d’activité, par le truchement des coopératives locales, des chambres agricoles, des groupements de producteurs par filière, pour assumer correctement ce rôle majeur qui leur est dévolu, de mettre à la disposition de la population, des produits alimentaires adéquats issus d’un savoir-faire et des bonnes pratiques de l'agriculture durable.

Mohamadou Mansour N’Diaye