ECHO du Lac: Le bulletin spécial d’Oxfam sur le Lac, Numéro 4 - janvier 2019

AVANT PROPOS

Depuis deux ans et demi, Oxfam au Tchad apporte de l´assistance humanitaire á 58.000 personnes dans 43 sites dont un nombre important de femmes et des enfants en bas âge affectés par la crise qui sévit dans la province du Lac. En dépit des efforts fournis par les différents acteurs, la crise continue de produire ses effets pervers sur des communautés déjà vulnérables.

La province du Lac Tchad est fragilisée par un manque d´accès aux services essentiels de base, alors qu’elle ne bénéficie que d’une très faible attention des médias internationaux et nationaux, et du Gouvernement. Cela ne favorise pas une bonne visibilité de l´action humanitaire.

Ainsi, il est important pour les acteurs humanitaires de faire en sorte que la crise humanitaire à laquelle est confrontée cette province soit rendue plus visible grâce à une appropriation par les médias internationaux et nationaux des thématiques humanitaires en vue de susciter l´engagement des principaux partenaires et bailleurs pour des solutions plus durables. C´est dans cette optique qu´un concours dénommé prix Oxfam en journalisme pour un Tchad sans faim et sans pauvreté pour récompenser les meilleures productions médiatiques traitant des questions relatives

à la crise du Lac a été organisé entre les mois de septembre et décembre 2018. Ce concours a vu la participation des médias tchadiens en ligne, de la presse écrite et de l´audiovisuelle avec un succès au-delà des attentes. Il est à espérer de cette activité un effet boule de neige pour que la crise du Bassin du lac Tchad ne soit pas oubliée.

Bonne lecture

Elkana MOOH

Directeur Pays

Oxfam au Tchad