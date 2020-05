DTM Tchad: Synthèse mensuelle sur la mobilité (Avril 2020)

À LA UNE : L’IMPACT DU COVID-19 SUR LA MOBILITÉ

La pandémie du CO VID-19 a commencé à toucher le Tchad à la mi-mars 2020, avec le premier cas positif identifié le 19 mars 2020. À la date du 13 mai 2020, 399 cas de C O VID-19 ont été confirmés au Tchad (voir le Sitrep national # 51). O utre les conséquences potentiellement graves de l’épidémie sur la santé publique, le CO VID-19 a considérablement affecté la mobilité vers, depuis et à l’intérieur du pays. Depuis le début du mois de mars 2020, des restrictions concernant la mobilité des personnes – notamment la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres et des limitations de mouvement strictes à l’intérieur du pays – ont conduit à une diminution des flux migratoires observés au N ord. Par ailleurs, des milliers de personnes se retrouvent bloquées à des points d’entrée clés ou au sein du pays.

NOMBRE QUOTIDIEN MOYEN DE VOYAGEURS OBSERVÉS AU NORD

À travers ses activités de suivi des flux de populations, la DTM a enregistré une baisse significative du nombre moyen de voyageurs observés quotidiennement aux Points de suivi des flux (FMP) de Faya et Zouarké au nord du Tchad, depuis l’apparition du CO VID19 dans le pays. En effet, de février à mars 2020, ce nombre est passé de 812 à 630, ce qui représente une baisse de 22 pour cent (voir le rapport sur le Suivi des flux de populations de mars 2020), inversant ainsi la tendance à la hausse observée depuis décembre 2019. Il est à noter que l’activité des FMP au Tchad a été suspendue au début du mois d’avril 2020, afin de prendre des mesures d’adaptation au contexte actuel.

LES POPULATIONS AFFECTÉES AUX POINTS D’ENTRÉE OU DANS LE PAYS

Malgré la fermeture officielle de toutes les frontière aériennes et terrestres un certain nombre de voyageurs franchissent encore les points d’entrée terrestres. Ce sont pour la plupart des étudiants tchadiens de retour du Cameroun, ou des personnes qui ont été déportées depuis la Libye vers la ville d’O unianga Kébir (province de l’Ennedi-O uest). Ces individus sont placés en quarantaine pour 14 jours, et dépendent souvent de l’assistance humanitaire ou du soutien de leurs familles pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et pour pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité. Par ailleurs, 206 RPT* sont accueillis au sein des centres transit de l’O IM en attente d’un retour chez eux.

LE COVID-19 DANS LA PROVINCE DU LAC

Suite à des attaques armées régulières ayant lieu depuis plus de cinq ans dans le bassin du Lac Tchad, la province du Lac accueille 272 000 personnes déplacées, dont 208 000 PDI* (voir le dashboard de déplacement Round 10). La pandémie de CO VID-19 pourrait encore aggraver cette situation de crise. Au 11 mai 2020, 1 cas de C O VID-19 a été confirmé à Bol, le chef-lieu de la province du Lac, qui accueille 39 000 PDI. À ce jour, 13 contacts de cette personne sont en quarantaine. Aucun cas n’a encore été signalé parmi les PDI. Ces populations vivent dans des conditions insalubres, avec un accès limité aux équipements de protection personnelle et à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (87 pour cent des localités évaluées pendant le Round 10 n’ont pas d’accès convenable aux toilettes). L’accès aux services de santé est aussi très limité. Seules 25 pour cent des localités ont accès à des services de santé, la plupart desquels sont fournis par des cliniques mobiles qui ne sont pas suffisamment équipées pour prendre en charge les patients infectés (données DTM round 10). Par ailleurs, la forte densité de population dans les sites surpeuplés, où les mesures de distanciation sociale sont quasiment impossibles à mettre en place, multiplient les risques sanitaires.

Le Round 11 de la DTM, pendant lequel ont été collectées des données liées au CO VID-19 au sein des communautés de PDI, s’est achevé le 4 mai. L’analyse des données est en cours.