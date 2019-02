DTM Points de suivi des flux de population - Situation migratoire au Nord du Tchad Dashboard #22 (Janvier 2019)

INTRODUCTION: L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce rapport présente les données collectées pendant le mois de janvier 2019 aux points de passage Faya et Kalait, dans le nord du Tchad, qui ont été installés afin d’observer les mouvements des voyageurs en transit.

La moyenne des individus observés par jour était de 478 individus pendant le mois de janvier 2019, une augmentation de 17% par rapport au mois de décembre 2018 (446).

Cette augmentation de 17% est due à un conflit Zouarké intercommunautaire dans la zone du Tibesti qui a obligé les personnes vivant dans cette zone à fuir vers Faya ensuite vers Abéché en passant par Kalaït. Ceci explique également que la part des voyageurs ayant indiqué le conflit comme le motif de leur voyage a connu une hausse de 11% depuis le mois précédent (10% en décembre 2018 et 21% en janvier 2019).

En janvier 2019, 89% des individus identifiés étaient des adultes (74% d’hommes et 15% de femmes), tandis que 11% étaient des enfants (6% de garçons et 5% de filles). Les ressortissants Tchadiens formaient la quasi-totalité des individus observés aux deux points de suivi des flux de population (FMP) (99,32%). Quelques Camerounais (0,14%) et touristes de nationalités française (0,55%) ont été également observés au cours de ce mois. Presque tous les mouvements ont été effectués à l’intérieur du Tchad. Seuls la Libye et le Niger ont été concernés par les flux; 1,29% des voyageurs venaient de Libye et 1,34% y sont partis pendant que 0,3% d’entre eux sont allés au Niger.