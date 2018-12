DTM Point de suivi des flux de population - Situation de la Migratoire au Nord du Tchad Dashboard #20 Période : novembre 2018

Dans le Nord du Tchad, un point de suivi a été installé depuis avril 2017 dans la ville de Kalait, suivi par l’installation de points de suivi à Faya et Zouarké en mars 2018. L’équipe d’énumérateurs ayant été relocalisée depuis Zouarké en raison de l’insécurité dans la région, ce rapport présente les données collectées pendant à Faya et Kalait pour le mois de novembre 2018. Au cours de cette période, une moyenne de 450 individus par jour a été observée, une baisse de 17% par rapport au mois précédent. 64% des migrants identifés étaient des hommes adultes, tandis que 14% étaient des femmes et 22% des mineurs. Les ressortissants Tchadiens formaient la quasi-totalité des individus (96.5%) observés aux trois FMP. Le motifs principal de migration étaient les mouvements locaux de courte durée (45%) la migration économique de long-terme (22%), la migration saisonnière (16%) et le mouvement forcé dû à un conflit (15%).