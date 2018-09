DTM Point de suivi des flux de population - Situation de la Migratoire au Nord du Tchad Dashboard #17 (Août 2018)

INTRODUCTION:

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce rapport présente les données collectées pendant les mois de juillet et août à Zouarké, et pendant le mois d’août à Faya et Kalait, dans le nord du Tchad Au Tchad, trois points de suivi ont été installés à Kalait, Faya et Zouarké afin d’observer les mouvements des voyageurs en transit.

La moyenne des individus observés par jour est passée de 243 individus pendant le mois de juillet à 1293 individus pendant le mois d’août 2018. Cette augmentation soudaine des mouvements en août est due au fait que le gouvernement tchadien a ordonné à tous les migrants/individus de quitter immédiatement Kouri. Face à cette décision du gouvernement, la majorité des personnes ont décidé de retourner dans d’autres lieux et sont bloquées à Zouar, Faya et Abéché par manque de moyensfinanciers.

En août, 94% des individus identifiés étaient des adultes (91% d’hommes et 3% de femmes), tandis que 6% étaient des enfants (5% de garçons et 1% de filles).

Les ressortissants tchadiens forment la quasi-totalité des individus observés aux trois FMP (100% à Kalait, 95% à Faya, et 94% à Zouarké). Toutefois, des individus d’autres nationalités ont été également identifiés: des Soudanais (4%), des Libyens, des Camerounais, des Nigérians et des Nigériens qui représentent moins de 1%.