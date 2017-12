Dec 28 2017 10:40 AM L’Unicef renforce les capacités des Attachés de Presse et Secrétaires Généraux de 15 Ministères sur les droits de l’enfant et l’engagement des jeunes

L’Unicef renforce les capacités des Attachés de Presse et Secrétaires Généraux de 15 Ministères sur les droits de l’enfant et l’engagement des jeunes

N’Djamena, le 28-29 décembre 2017 – L’Unicef, en partenariat avec la Maison des Médias, organise un atelier de formation des Attachés de Presse et des Secrétaires Généraux de 15 Ministères en vue d’améliorer leurs connaissances sur les thématiques liées à l’enfance, et en particulier à l’éducation, à la santé et à la protection.

Au Tchad, les enfants de moins de 18 ans représentent plus de la moitié de la population (57%) Près de 80% des jeunes de plus de 15 ans sont analphabètes, et seulement 1 enfant sur 3 termine son cycle primaire et accède au secondaire. La malnutrition, le paludisme, le faible taux d’accès à la vaccination de routine, le faible accès aux services d’hygiène et d’assainissement, le mariage d’enfant ou encore l’enregistrement des naissances sont autant de problématiques que le pays doit résoudre avec la contribution de tous les acteurs.

Il est donc crucial que les Attachés de Presse et les Secrétaires Généraux prennent conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans la promotion des droits de l’enfant et de l’accroissement de la visibilité des enjeux liées à l’enfance. Ainsi, lors de l’atelier, ils pourront acquérir les techniques pour intégrer les questions de promotion des droits de l’enfant et l’engagement des jeunes dans toutes les actions gouvernementales.

