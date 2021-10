De l’importance de la saisonnalité: comment les variations cycliques impactent la malnutrition aiguë dans la province du Sila au Tchad

Une prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) supérieure à 15% est l'un des principaux indicateurs d'une crise humanitaire. Pourtant, les taux de MAG persistent souvent au-dessus de ce seuil d'urgence au-delà de la phase aiguë d'une crise, même alors qu’une assistance humanitaire et de développement est fournie.1 Une adaptation récente du Cadre conceptuel de l'UNICEF pour la malnutrition aiguë dans le contexte des zones arides met en évidence des lacunes dans notre compréhension des déterminants systémiques de la malnutrition: l'environnement et la saisonnalité, les systèmes et les institutions, et les moyens de subsistance. L'étude suscitée a identifié «l'environnement et la saisonnalité» comme déterminants clés des facteurs sous-jacents et immédiats de la malnutrition aiguë.(voir la figure 1).

Ce document aborde la manière dont les variations saisonnières des précipitations, de la température et de la végétation, via des adaptations des moyens de subsistance, impactent les facteurs sous-jacents et immédiats de la malnutrition aiguë dans huit villages proches de la province de Sila, à l'est du Tchad. Notre recherche révèle un modèle saisonnier nuancé et complexe de la malnutrition caractérisé par deux pics annuels, causé par des facteurs différents. Le premier pic de prévalence de la malnutrition et le plus élévé apparait au début des pluies tandis que le second pic plus petit se dessine juste avant la période de récolte agricole. En plus d'explorer les mécanismes menant à la malnutrition aiguë dans la province de Sila au Tchad, ce document propose des Cette recherche a été menée en collaboration par l'Université Tufts et Concern Worldwide. Les analyses décrites dans ce document proviennent d'une étude de méthodes mixtes, utilisant à la fois des entretiens et observations qualitatifs et une collecte de données longitudinales quantitatives.

Concern a collecté des données sur les enfants âgés de 6 à 59 mois dans 89 ménages pendant 23 mois (mai 2018 - mars 2020) dans la province de Sila au Tchad. Une étude socio-anthropologique à été réalisée en août 2018 et mai / juin 2019. Le rapport complet présente la méthodologie détaillée, les analyses et les résultats exhaustifs sont disponibles par le lien suivant https://fic.tufts.edu/researchitem/seasonality-of-malnutrition-in-eastern-chad/.