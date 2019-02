Développement des chaines de valeurs et transformation des produits laitiers locaux : La FAO appuie la laiterie Artine en matériels de froid et moyens roulants

06/02/2019 La FAO a fait un don de matériels composés des motos tricycles, de congélateurs et des mazzicans afin de renforcer les capacités de la laiterie Artine situé à klessoum, environ 20km de la ville de N’Djaména. Une donation qui a pour objectif d’encourager les acteurs privés engagés dans la transformation des produits laitiers à évoluer dans des conditions adéquates de production.

Cette dotation découle aussi de la volonté de la FAO de promouvoir l’employabilité des jeunes dans le secteur de la transformation de produits d’élevage et de réduire la pénibilité du travail des femmes dans les activités de transformation des produits laitiers.

Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Tchad, a réaffirmé, lors de la remise du matériel, la volonté de son organisation à accompagner les initiatives visant à développer les chaines de valeurs dans le domaine de la production agricole et animale. « Nous souhaitons encourager les acteurs privés tchadiens à professionnaliser le secteur de la transformation des produits locaux afin d’améliorer et de diversifier l’alimentation des populations tchadiennes ». Il poursuit aussi que la FAO demeure sensible aux initiatives qui permettent aux jeunes de promouvoir les métiers du secteur rural et de se spécialiser dans la production et la transformation. « Nous souhaitons développer ensemble avec les acteurs du secteur rural, des politiques visant à promouvoir le secteur, en nous informant davantage sur les dynamiques des facteurs de production e de renforcement des capacités des acteurs, dans le but de faciliter l’employabilité des jeunes et des femmes », Affirme Mansour N’Diaye.

Pour Issa Adoudou Artine, responsable de la laiterie, « ces dons, viennent compléter une série d’actions menées par la FAO en faveur de la laiterie; L’ensemble de matériels que nous venons de recevoir nous permettra d’améliorer notre performance. Car, grâce aux motos, nos jeunes collecteurs pourront aller plus loin chercher du lait et c’est un soulagement pour les femmes qui marchent des kilomètres pour nous approvisionner en lait ».

Pour rappel, L’objectif d’Artine G.I.E Industrie Agroalimentaire est de rendre disponible des produits laitiers en qualité et en quantité suffisantes pour contribuer aux efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire et la création des emplois aux jeunes qui constituent un grand défi pour le pays et ses partenaires.

La laiterie Artine rencontre cependant quelques difficultés liées à l’approvisionnement et à la collecte du lait (organisation, logistique) de bonne qualité, au personnel peu qualifié et a l’inexistence d’un réseau de distribution fiable.

La FAO, à travers le projet d’appui au renforcement des chaines de valeurs lait et viande de dromadaire à N’Djaména et dans les périphéries, a appuyé des formations en technique de production du lait pasteurisé, du lait fermenté et du fromage de chamelle au bénéfice de promoteurs des laiteries de Ndjamena. la FAO a également appuyé la laiterie Artine notamment par la réfection d’un dépôt de produit laitier au quartier Béguinage, par la mise à disposition deux (2) cabanes respectant les normes d’hygiène et des conditions acceptables pour la vente des produits laitiers la mise à disposition de deux (2) motos tricycle pour le transport du lait mais aussi l’achat de deux congélateurs d’une contenance de 200 l pour le stockage et 100 mazzicans