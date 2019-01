Crise humanitaire au Lac : le HCR construit les abris d’urgence au camp de Dar Es Salam

Aristophane Ngargoune

P.I. Associate, UNHCR N’Djamena

Bagasola, 06 janvier 2019 – «J’ai quitté Baga-Kawa depuis le 29 décembre 2018. Depuis lors, je dormais sous les arbres, d’abord à Krikatia, puis à Ngouboua avec mes deux enfants. Je vais passer ma première nuit dans cet abri du camp de Dar Es Salam. Je suis très soulagée et contente» clame en ces termes Aicha Moussa, réfugiée nigériane de 25 ans arrivée au camp de Dar Es Salam le 06 janvier 2018. Même motif d’apaisement pour Malam Kiari, nigériane de 39 ans qui a préféré rester surveiller le matériau qui servira à construire son abri sur un espace déjà délimité.

A leur arrivée au camp de Dar Es Salam, les réfugiés transférés du site de Ngouboua reçoivent des NFIs (articles ménagers non consommables) composés de 7 propriétés (moustiquaire, natte, couverture, kit de cuisine, …). Le nombre de ces articles varie en fonction de la taille du ménage. Après avoir reçu leurs NFIs, ils sont directement orientés par un staff HCR vers leur abri familial dont le nombre varie également en fonction de la taille du ménage.

Pour ce nouvel afflux, c’est l’aire du bloc 2 de la zone B qui est utilisé pour la construction des abris. D’un espace habitable de 17,50 m2, ces abris familiaux d’urgence pour 5 personnes sont construits par le HCR en partenariat avec la CRT (Croix Rouge du Tchad).

La main d’oeuvre journalière pour les travaux est composée à 80% des réfugiés et 20% de la population hôte du village Dar Es Salam. Djoumai Ali réfugié nigérian vivant au camp de Dar Es Salam depuis 2014 a été formé par le HCR pour la construction des abris d’urgence. Aujourd’hui, il est le chef d’une équipe qui s’active à appuyer les techniciens du HCR pour cette urgence au camp.

Pour un chiffre de planification de 5000 personnes, au moins 1250 abris d’urgence s’avèrent nécessaires pour assurer un bon hébergement. Pour Victor Allandiguibaye, Administrateur national en charge de l’environnement et shelter au HCR N’Djamena, il y a un besoin réel en abris mais les actions sont en cours de réalisation «En cette période de grande fraicheur, la première chose dont les réfugiés ont besoin, c’est un abri. Assurer cet hébergement d’urgence est donc l’une des grandes priorités du HCR, et nous sommes à pied d’oeuvre pour redonner le sourire à ces réfugiés qui ont tant souffert» conclut-il en ces termes.

Au 06 janvier 2019, 79 abris familiaux dont 9 RHU et 70 abris en bâches ont été construits. Le RHU (Refuges House Unit ou encore unité de logement pour les réfugiés) est une nouvelle unité de logement qui ressemble à une petite maison. Cette unité est plus légère et est donc plus facile à transporter, tout en offrant plus de solidité et de sécurité qu’une tente classique. Pour ce qui est de sa durabilité, elle est conçue pour tenir au moins trois ans. Des panneaux solaires ultralégers sont intégrés au niveau du toit afin que chaque unité dispose de sa propre source d’énergie. Ceci permet aux familles d’assurer leurs tâches ménagères et aux enfants de lire ou de faire leurs devoirs, également après le coucher du soleil. Le RHU est livré en kit et est donc facilement transportable. Il peut être monté sur site sans outils et matériel supplémentaires. Les unités sont modulaires, ce qui facilite leur installation et permet qu’elles soient plus flexibles à être réutilisées.