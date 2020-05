Criquet pèlerin - Mise à jour 21 mai 2020

La recrudescence du Criquet pèlerin demeure critique en Afrique de l’Est, au Yémen et en Asie du Sud-Ouest

La situation actuelle reste extrêmement alarmante en Afrique de l’Est, où le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie continuent à faire face à une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Issus de la reproduction en cours, de nouveaux essaims se formeront à partir de la mi-juin, coïncidant avec le début des récoltes. Il existe un risque que les essaims migrent alors vers les zones de reproduction estivale le long des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise, ainsi qu’au Soudan et peut-être en Afrique de l’ouest.

AFRIQUE DE L’EST

Au Kenya, davantage de bandes larvaires ont été détectées dans le nord-ouest, où des opérations de lutte sont en cours. Des essaims matures sont toujours présents à certains endroits et quelques-uns d’entre eux se sont déplacés vers le sud-est du Soudan du Sud (district de Kopeata Est) le 14 mai et le nord-est de l'Ouganda (district de Moroto) le 20 mai. Au Soudan du Sud, une reproduction précoce est en cours près de Torit. Au Soudan, des adultes grégaires ont atteint la région du Nil Blanc à la frontière avec le Soudan du Sud le 15 mai. En Éthiopie, les opérations de lutte se poursuivent contre la reproduction dans le sud ainsi que contre les bandes larvaires et plusieurs essaims matures plus au nord dans la région Somali, près du nord-ouest de la Somalie. En Somalie, de nouvelles éclosions ont commencé ces derniers jours dans les zones du centre (Galmudug), du nord-est (Galkayo) et du nord-ouest (Somaliland). Au Soudan, des pluies sont prévues dans la partie sud des zones de reproduction estivale (Sud Kordofan, Nil Blanc) au cours de la dernière semaine de mai et de nouveau au cours des deuxième et troisième semaines de juin. Si cela se produit, les conditions de reproduction devraient s'améliorer lorsque des essaims seront susceptibles d'arriver du Kenya et de l'Éthiopie après la mi-juin.

PÉNINSULE ARABIQUE

Au Yémen, une reproduction généralisée est en cours dans l'intérieur et des bandes larvaires se forment. Les opérations de prospection et de lutte doivent encore être menées. On s’attend à une augmentation importante des populations acridiennes en juin, ce qui pourrait éventuellement menacer la Corne de l'Afrique. En Arabie saoudite, des opérations de lutte sont en cours contre des groupes d'ailés immatures qui se sont formés dans le désert de Nafud dans le nord et des groupes d'adultes dans le sud près du Yémen. De même, les opérations de lutte se poursuivent contre des groupes d'ailés immatures dans le nord d'Oman près des Émirats arabes unis.

ASIE DU SUD-OUEST

La reproduction printanière se poursuit dans le sud de l'Iran et le sud-ouest du Pakistan, où des opérations de lutte sont en cours contre des groupes et des bandes larvaires, ainsi que contre un nombre croissant de groupes d'ailés. Avec le dessèchement de la végétation, davantage de groupes et d'essaims se formeront et, à partir de ces zones, se déplaceront vers les zones de reproduction estivale le long des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise, en plusieurs vagues jusqu’à début juillet au moins. De bonnes pluies sont prévues la première moitié de juin le long de la frontière indo-pakistanaise, ce qui permettrait des pontes. Cela devrait réduire le déplacement ultérieur, en direction de l’est, des essaims qui sont déjà arrivés au Rajasthan, en Inde.

AFRIQUE DE L'OUEST

La situation est actuellement calme. Il existe un risque que quelques essaims issus des zones de reproduction printanière en Arabie et en Afrique de l'Est (Kenya et Éthiopie) atteignent la partie orientale du Sahel dans l'est du Tchad à partir de début juin s'ils migrent avant le début des pluies estivales. Bien que la menace actuelle reste faible, elle peut changer considérablement au cours des prochaines semaines en fonction des précipitations, des vents et de la situation acridienne en Arabie et en Afrique de l'Est. Par conséquent, les investissements dans les actions de préparation et d'anticipation doivent être immédiatement et rapidement intensifiés pour faire face à cette menace potentielle.