Communiqué de la 993ème réunion du CPS tenue le 22 avril 2021 sur la situation en République du Tchad

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 993ème réunion tenue le 22 avril 2021 sur la situation en République du Tchad,

Le Conseil de Paix et de Sécurité,

Notant l’allocution d’ouverture faite par le Président du CPS pour le mois d'avril 2021 et Représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'UA, S.E. l'Ambassadeur Mohammed Idriss Farah, et l’allocution du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, Paix et Sécurité, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye; notant également les déclarations du Représentant permanent du Tchad, S.E. l'Ambassadeur Mahamad Ali Hassan, en tant que État membre concerné, du Représentant permanent de la République Démocratique du Congo, S.E. l'Ambassadeur Jean-Léon Ngandu Ilunga, en sa qualité de Président de l'UA, ainsi que la déclaration celle du Représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC);

Rappelant les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l'UA de juillet 2000, du Protocole de juillet 2002 relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (article 7 (g)), de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et de la Déclaration sur le cadre pour une réponse de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA tenue à Lomé, au Togo, du 10 au 12 juillet 2000 (la Déclaration de Lomé) ;

Conscient de la contribution significative du Tchad au programme global de paix et de sécurité de l'UA, en particulier la lutte contre le terrorisme dans la zone du Bassin du Lac Tchad et la Région du Sahel, dans le cadre global de l'objectif stratégique de Faire taire les armes sur le continent;

Affirmant le respect par l'UA de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Tchad;

Profondément préoccupé par l'évolution de la situation au Tchad et la menace potentielle à la paix, la sécurité et la stabilité du Tchad, et pour toute la région et le continent ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :