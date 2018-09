Communiqué conjoint de la première réunion de la Commission Tripartite Soudan-Tchad-HCR chargée du rapatriement volontaire des réfugies soudanais vivant au Tchad

La delegation du Gouvernement de la Republique du Tchad etait conduite par Monsieur Mahamoud Mahamat ACYL, Secretaire Permanent de la CNARR (Commission Nationale d'Assistance aux Refugies et aux Rapatries), representant du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Securite Publique et de la Gouvernance Locale.

La delegation conjointe HCR-Soudan et HCR-Tchad a ete dirigee par M. Mbili AMBAOUMBA, Representant du HCR au Tchad.

Les chefs des delegations soudanaise et tchadienne se sont felicites de l'amitie et de la cooperation cordiales existant entre les deux pays.

La Commission Tripartite a examine les progres accomplis au sujet du retour des refugies tchadiens et soudanais, y compris les activites cies menees dans six camps de l'Est du Tchad par les autorites soudanaises pour partager des informations avec les refugies, les visites conduites par les refugies au Soudan, dans le cadre de l'initiative (Aller-et-voir/venir-et-dire / Go-and-See/Come-and—Tell) ainsi que plusieurs autres visites transfrontalieres par les autorites des deux pays.