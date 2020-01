Collecte de données sur l'éducation dans les contextes sensibles aux crises et éducation en situation d'urgence - Étude de cas : Le Tchad

Contexte et portée de l'étude de cas

Combler le fossé entre l'humanitaire et le développement est désormais reconnu comme un principe clé pour garantir qu'une réponse éducative efficace et coordonnée est fournie aux personnes en ayant besoin.

S'appuyant sur cette dynamique et sur un partenariat de longue date, l'UNESCO et NORCAP travaillent ensemble à assurer la résilience des systèmes éducatifs aux chocs et aux crises. Dans cette perspective, les organisations ont mis au point une initiative pilote visant à rendre la collecte, l'analyse et la gestion des données dans les situations de crise, plus efficaces et harmonisées. Le projet portera en particulier sur :

Le renforcement des Systèmes d’Informations sur la Gestion de l’Éducation (SIGE)

Le renforcement des capacités des ministères de l’Éducation, des acteurs de l’humanitaire et du développement pour harmoniser la collecte de données en matière d'éducation dans ces domaines, à partir des SIGE existants.

Dans cette optique, six pays ont été sélectionnés pour mener une étude de cas sur la collecte, l'analyse et la gestion des données dans le contexte de la réponse éducative en situation d’urgence, parmi lesquels le Tchad.

L'objectif de l'étude de cas est d'avoir une meilleure compréhension des processus de collecte, d'analyse et de gestion des données sur l'éducation. En particulier, cette étude doit mettre en évidence les lacunes, les défis et les solutions possibles à cet égard.

Elle couvre et examine les approches appliquées par la communauté humanitaire, les partenaires de développement et les autorités nationales.