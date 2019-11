Cluster Éducation Tchad – Tableau de bord du deuxième trimestre 2019

Personnes dans le besoin

Pour l’année 2019 l’évaluation des besoins a identifié 1,258,243 personnes dans le besoin dont 822,407 affectés par la crise mouvement de population et 435,836 enfants de la tranche d’âge [6;11] uniquement affecté par la crise insécurité alimentaire. Parmi les personnes affectées par la crise mouvement de population on dénombre 779,443 enfants, 6,311 enseignants maitres communautaires, 36,471 parents d’élèves et 182 cadres du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique.

Personnes ciblées

De ces personnes en besoin 539,161 ont été ciblées soit environ 43%. Il s’agit de 442,940 enfants atteints par la crise mouvement de population, de 65,375 enfants atteints uniquement par la crise insécurité alimentaire, de 5,015 maitres communautaires, de 25,649 parents d’élèves et de 182 cadres du Ministère de l’Education Nationale.

Personnes atteintes

Au 30 juin 2019, 216876 personnes ont bénéficié des activités menées par les partenaires du cluster Education soit 40,22% des personnes ciblées. Il s’agit de 216605 enfants (112701 garçons et 103904 filles), 132 parents d’élèves, 127 enseignants et 12 cadres du Ministère de l’Education.