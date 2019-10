Clôture des activités du Projet de consolidation de la paix (PSFO)

Après 22 mois de mise en œuvre du projet « soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les zones situées a la frontière entre le Tchad et le Cameroun » dans les provinces transfrontalières du Tchad et du Cameroun, les organisations partenaires ont officiellement clôturé les activités par deux évènements tenus les 24 et 25 septembre 2019 à Mani et N’Djamena.

Financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix, ce projet a permis de renforcer les mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et d’améliorer la confiance entre les communautés et les forces de sécurité. Il a facilité une participation accrue des populations à une détection précoce et à l’atténuation pacifique des conflits et de l’extrémisme violent dans les zones ciblées. Les résultats atteints mettent aussi en évidence un renforcement des capacités et une dynamisation des opportunités socioéconomiques afin que les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, contribuent à la paix et à la stabilité.

Rencontre avec les bénéficiaires et les autorités locales à Mani

Le 24 septembre 2019, les principales parties prenantes, notamment les autorités administratives ainsi que le personnel du PNUD et de l’UNICEF des deux pays, et les bénéficiaires, se sont réunies dans le canton Mani de la province de Hadjer Lamis au Tchad. Cette activité fut l’occasion pour tous les intervenants de témoigner sur les actions réalisées et de relever les défis futurs.

Mme Baba Sultan, présidente de l’Union de Groupement a déclaré : _« Grâce au projet, nous avons participé à la formation au Niger et cela nous a aidé à mieux nous organiser et à nous impliquer dans les activités de notre communauté _». Allant dans le même sens, son Excellence, Mme la Gouverneure de l’Hadjer Lamis et les Délégations du Cameroun et du Tchad, ont appelé les bénéficiaires à s’approprier pleinement les acquis du projet et à maintenir leur niveau d’engagement.

Le 3e comité de pilotage

La 3e rencontre du comité de pilotage (COPIL) a eu lieu le lendemain à l’hôtel Radisson Blu sous le haut patronage du Directeur Général du Ministère de l’Économie, de la Planification et du Développement (MEPD), en la présence du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Tchad, du Conseiller du Ministre du Plan du Cameroun, du Représentant de l’Ambassadeur du Cameroun au Tchad et de l’Ambassadrice de l’Union Africaine au Tchad.

Le Directeur Général du MEPD a reconnu les efforts des deux États et le soutien continu des agences des Nations Unies pour la consolidation de la paix, et a réitéré sa volonté de renforcer le cadre de collaboration multipartite. Le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a quant à lui félicité les acteurs du projet pour les résultats probants. Il a exhorté les partenaires à poursuivre cette dynamique de changement plurisectorielle et à dynamiser la collaboration transfrontalière dans la mise en œuvre des futurs projets.

Quelques réalisations clés