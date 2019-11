Chiffres des Personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad (Résumé) (A la date du: 31/10/2019)

La population totale des réfugiés et demandeurs d’asile est passée de 468.047 à la fin du mois de Juin à 441.622 personnes au 31 octobre 2019. Cette baisse (6%) s’explique principalement par l’opération de vérification physique, encours actuellement, dans toutes les SousDélégations du HCR au Tchad. De plus, tous les réfugiés et demandeurs d'asile absents, pendant cette vérification physique, sont désactivés dans la base de données du HCR. Par conséquent, ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques des réfugiés et demandeurs d’asile.Aussi, sur les 13 bureaux concernés par l’opération, nous avons 7 bureaux qui ont achevés déjà la vérification, deux (2) bureaux encours de vérification et 4 bureaux en attente.