Chiffres des Personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad (Résumé) (A la date du: 30/04/2019)

La population totale des réfugiés et demandeurs d’asile au Tchad est passée de 462.793 personnes(en mars) à 465.343 à la fin du mois d'Avril 2019. Cette hausse globale (0,6%) résulte essentiellement des activités d’enregistrement continu dans les camps et en milieu urbain. Ce mois, l’activité dominante est la régularisation des naissances dans les camps. Ainsi, la Sous-Délégation d’Iriba vient en tête avec 55%, suivit de la Sous-Délégation Farchana avec 30%. Et la Sous-Délégation Goz Beida et la Représentation Ndjamena ont chacun 6%. Enfin, la Sous-Délégation Goré avec 3% .