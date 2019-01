Chiffres des Personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad (Résumé) (A la date du: 31/12/2018)

Changements clés

En fin d’année 2018, la population relevant de la compétence du HCR-Tchad a augmenté d'environ 8% passant de 612.170 en début Javier à 661.521 en fin Décembre 2018.

Cette croissance s’explique principalement par l’arrivée massive de plus de 20.000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine vers la région sud du Tchad; la régularisation de plus de 21.000 réfugiés dans le cadre des activités de l’enregistrement continu dans les 13 bureaux du HCR, et l’enregistrement de plus de 3.000 demandeurs d’asile et cas de réunification familiale dans la région Est du Tchad et à Ndjamena. Aussi, la population des personnes déplacées a connu une hausse due à la reprise de l’enregistrement des IDPs par IOM dans la région du Lac. .

Toutefois, il est important de relever le retour volontaire de 4.804 refugiés tchadiens dans la région du Sila en provenance du Darfour au Soudan et de 4 autres à Ndjamena; le rapatriement volontaire de 1.759 refugiés soudanais des camps de l’Est vers le Darfour et la réinstallation d'environ 760 refugiés.