Chiffres des Personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad (Résumé) (A la date du: 31/08/2018)

Changements clés

La population totale des réfugiés et demandeurs d'asile est passée de 446.091 personnes (fin du mois de juillet) à 449.748 à la fin du mois d'août 2018 représentant une augmentation globale de 0.8%. Cette augmentation résulte essentiellement des activités de l'enregistrement niveau 2 des réfugiés centrafricains au Sud, des requérants d'asile dans les camps de l'Est et en milieu urbain ainsi que la régularisation des naissances dans les camps de réfugiés et à N'Djamena.

Aussi, il est à noter une augmentation des chiffres de populations IDPs qui se justifie par l'évaluation des lieux de déplacement non couverts par le DTM/CCCM round 3 (au premier trimestre). En outre, les évaluations inter-agences, la matrice de sévérité du Cluster Protection, et les chiffres d'assistances du PAM et des partenaires ont permis de s'assurer d'une tendance réelle des données de population qui se composent de 124.078 IDPs (76°À) et de 38.677 Retournés tchadiens (24°/o).