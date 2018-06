Chiffres de la Population concernée par le HCR au Tchad (Résumé) (A la date du: 31/05/2018)

Changements Clés

La population totale des réfugiés et demandeurs d’asile est passée de 450.579 personnes fin du mois d'avril à 450.940 personnes en fin du mois de mai 2018. Ceci représente une augmentation globale de 361 personnes . Une augmentation due essentiellement aux activités d’enregistrement continu et surtout à l’afflux des réfugiés centrafricains au Sud du Tchad dans la Sous- Délégation de Goré.

Il est à noter également le retour volontaire de 877 ex-réfugiés tchadiens au Soudan dans le courant du mois de mai 2018. Ceux-ci ont été réintégrés dans la région du Sila. Aussi, il faut ajouter 4 retour volontaires venus de Gabon et Togo; ces derniers ont choisi tous N'Djaména comme zone de retour.