Chad Factsheet - Factsheet CCCM Cluster (Novembre 2019)

Mouvement des populations et analyse des besoins En novembre 2019, le Cluster CCCM a mis en place un Groupe de Travail - Suivi Mouvement de la population afin d’établir un mécanisme de partage des informations sur le mouvement des populations dans des sites et des communautés hôtes. Les termes de référence ont été validés le 18 novembre 2019 par le Cluster. Ce groupe de travail regroupe le maximum de partenaires possible ayant des interventions dans tout le Tchad et pouvant fournir et/ou valider les informations collectées sur les mouvements de population.

Réponse aux besoins

Dans le cadre du processus HPC 2020, la coordination Cluster CCCM a travaillé sur le cadre stratégique du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2020 qui détaille les objectifs spécifiques, les indicateurs des résultats, les activités et les indicateurs des activités.

Une réunion ad hoc du Cluster a été organisée à cet effet, le 07 novembre 2019 pour échanger sur le cadre sectoriel qui constitue un document de support pour l’élaboration des projets. Le formulaire de soumission de projet a été partagé. Une réunion mensuelle du Cluster a été tenue aussi le 19 novembre pour la mobilisation des partenaires du Cluster pour soumettre les projets et suivre une présentation sur les résultats d’enquête sur la redevabilité humanitaire par GTS.

Du 18 au 24 novembre 2019, le HCR et ses partenaires, la Croix Rouge Tchadienne (CRT) et la CNARR ont procédé à l’enregistrement des personnes déplacées internes des sites de Kokolom, Kalindoa et de Melea Djourou. Au total ce sont 1 798 ménages de 11 853 personnes qui ont été enregistrées sur les trois sites, avec une taille moyenne de 7 personnes par ménage.

Présent aux deux réunions organsées par l’ICC (Inter Cluster) les 12 et 27 novembre 2019, le Cluster a pris part aux échanges sur les préparatifs de l’évaluation des besoins des ménages affectés par les inondations de Mayo Kebi et le processus HRP 2020.

En vue d’évaluer les besoins des populations de Mayo Kebi affectées par les inondations, le Cluster a pris part, à travers ses partenaires, à l’évaluation multi-sectorielle organisée du 22 au 28 novembre 2019.

Les résultats de cette évaluation font état de 2083 abris effondrés et environ 12 500 personnes dans le besoin.

Les 25, 27 et 29 novembre 2019, le cluster a procédé à l’analyse et la validation des projets soumis par 9 partenaires, dans le cadre du HRP 2020. Ainsi, sur l’ensemble des projets soumis, le montant requis par les partenaires pour le CCCM est de 4 938 683 USD pour une population cible 311 930 personnes.

Gaps et défis

Le Cluster continue à avoir des défis de financement pour la mise en œuvre des activités de CCCM dans les sites de déplacement ainsi que pour répondre à ses besoins de coordination.