Chad Factsheet - Factsheet CCCM Cluster (Décembre 2019)

Mouvement des populations et analyse des besoins Le mois de décembre 2019 a connu des mouvements de populations suite aux attaques des groupes armés. D’après les chiffres fournis par le Displacement Tracking Matrix (DTM), 223 ménages (1 400 individus) se sont déplacés dans les îles du Lac Tchad.

Réponse aux besoins

Du 02 au 13 décembre 2019, une mission de la Chargée du CCCM pour la réponse rapide au niveau du Cluster CCCM Mondial a été effectuée au Tchad. Cette mission qui avait pour objectif de faire le point sur l’état du CCCM au Tchad et d’en formuler des recommandations, s’est déroulée en deux étapes. La première étape a été marquée par des séances de travail (échanges) avec les différents partenaires (humanitaires, bailleurs et services étatiques) à N’Djamena; et la deuxième a consisté à une visite de terrain sur des sites de la province du Lac (Baga Sola) couplée avec la réunion des partenaires du Cluster sous-national.

Le Cluster a participé à l’atelier de présentation de HRP 2020 organisé 06 décembre 2019, par la Coordination Humanitaire en collaboration avec OCHA. Lors de cet atelier, le Cluster a présenté la stratégie de réponse du Cluster et répondu aux différentes questions posées par les membres de la communauté humanitaire. Le Cluster cible 311,186 personnes parmi 404,118 personnes dans le besoin et le total du budget requis soumis à travers les projets par les partenaires et validé par le Cluster équivaut a environ 5M USD. Le total pour le Cluster mixte CCCM/Abris étant 18,5M USD.

Le Cluster a organisé une réunion mensuelle de Coordination le 12 décembre 2019. Le partage d’information sur le processus HRP 2020 et les résultats de l’évaluation des besoins des ménages affectés par les inondations à Mayo Kebi Est et la capacité de réponse des partenaires, étaient au centre des points traités au cours de cette réunion. Les besoins identifiés sont le manque d’articles ménagers essentiels (AME) et les abris pour 18,371 ménages.

Gaps et défis

Le Cluster continue de faire face au défaut de financement pour la mise en œuvre des activités de CCCM dans les sites de déplacement ainsi que pour répondre à ses besoins de coordination.

Plusieurs activités planifiées en terme de réponse n’ont pu avoir lieu à cause de problèmes d’accès causés par la situation sécuritaire.