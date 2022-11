Cadre de l’action anticipatoire - Pilote au Tchad : Sècheresse (version finale du 24 octobre 2022)

Aperçu

Résumé exécutif

Ce document présente le cadre conceptuel de l'action anticipatoire collective et pilote au Tchad. Il intègre des dispositions pré convenues pour les prévisions et les déclencheurs, un plan d'action et la budgétisation.

Le changement climatique est l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur le Tchad, avec des impacts significatifs sur l’économie et les moyens de vie des populations. La note conceptuelle de ce pilote couvre comme choc climatique la sécheresse. Ce choix s’explique d’une part, par le nombre important de personnes dont les conditions de vie seront affectées et d’autre part, par la disponibilité d’outils éprouvés de prédiction des sécheresses. D’autre chocs, comme les inondations, peut être ajouté dans le futur.

L'objectif de ce projet pilote est de démontrer comment l'action humanitaire collective anticipatoire à travers un paquet d’activités multisectorielles réduit l’impact humanitaire de la sécheresse sur les personnes exposées. dans cinq départements susceptibles d'être affectées ont été identifiées et devront faire l’objet de suivi. Dès que le seuil de déclenchement est atteint (dans une ou plusieurs communes) les paquets d’activités seront mis en œuvre pour subvenir aux besoins de la population à risque.

Calendrier de la crise (Crisis timeline) : Sur le plan climatique, le Tchad connaît des périodes de pluie et de sécheresse. Ces périodes sont également associées à des hausses saisonnières des besoins humanitaires. Par exemple, la saison des pluies coïncide avec la période de soudure et donc des besoins humanitaires car les stocks de nourriture sont presque épuisés par la récolte précédente. Pour ce pilote, les partenaires ont établi une chronologie de crise pour répondre à la question : Comment une grave sécheresse modifie-t-elle l'intensité et le timing des besoins humanitaires au Tchad à travers les bénéficiers des partenaires de ce pilote ?

Deux choses deviennent évidentes. Premièrement, en cas de sécheresse grave, les besoins humanitaires surviennent souvent plus tôt que d'habitude et avec une plus grande intensité. Deuxièmement, trois fenêtres d'opportunité se présentent : deux fenêtres visant la protection des moyens d’existence en agriculture et pastoralisme et une fenêtre visant principalement à réduire les impacts humanitaires précoces.

Le modèle déclencheur

Le modèle déclencheur adopté pour la prise de décision dans le cadre de ce pilote a été développé en partenariat avec la FAO, la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM) au sein du ministère de l’Environnement et de l’eau, le Centre de données humanitaires d’OCHA (CDH) et l’Université de Columbia. Le pilote a trois « fenêtres » de déclenchement pour trois paquets d’interventions anticipatoires :

Les activités dans la « fenêtre 1 » sont déclenchées si la prévision de l’IRI publiées en mars ou avril atteint un seuil de 42.5% de probabilité que la précipitation totale pendant la période juillet-aoutseptembre sera inferieure a la moyenne.

Les activités dans la « fenêtre 2 » sont déclenchées si la prévision de l’IRI publiées en mai ou juin atteint un seuil de 42.5% de probabilité que la précipitation totale pendant la période juillet-aoutseptembre sera inferieure a la moyenne.

Les activités dans la « fenêtre 3 » sont déclenchées si l’analyse de données d’observation de la biomasse publiées en septembre atteint un seuil d’au moins 80% d’anomalie.

Le CDH d’OCHA fera le suivi des prévisions saisonnières de l’Université de Columbia (publiés chaque mi-mois entre mars et juin) et des données d’observations de la biomasse (publiés au début de septembre).

Le financement

Le Tchad dispose d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 10 millions USD pour la mise en œuvre du pilote d’action anticipatoire pour la sécheresse. Sur la base du cadre approuvé par le HCT et le Coordonnateur Chargé des Secours d’urgence, le CERF fera le décaissement une fois le seuil déclencheur atteint et les projets des agences soumis au secrétariat du CERF. Le fait de recevoir un financement du CERF pour une action anticipatoire n'exclut pas (ou ne garantit pas) un financement supplémentaire du CERF pour une réponse rapide complémentaire pour sauver des vies résultant du même choc (ou d'autres chocs).

Les actions anticipatoires

Cinq agences des Nations Unies ont identifié des actions anticipatoires dans cinq secteurs : sécurité alimentaire et moyens d’existence ; eau, assainissement et hygiène ; nutrition ; protection ; santé. Ces actions sont détaillées plus bas dans le document. Toutes les activités devraient démarrer une fois le seuil déclencheur atteint. Les aspects de protection transversale et de redevabilité ont également été pris en compte.

L’apprentissage

Tout le processus sera documenté afin de capitaliser sur les leçons apprises et améliorer les futures actions anticipatoires au Tchad. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact du pilote par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'il peut conduire à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, qui peut également protéger les acquis du développement. Deux trajectoires coordonnées d’apprentissage sont prévues :

Suivi et évaluation par agence, mais d’une façon coordonnée et transparent

Une évaluation indépendante (enquête des bénéficiaires et analyse d’impact)

Notes finales

Il s'agit d'un projet pilote d'action anticipatoire reposant essentiellement sur des systèmes et des consensus existants. Ce cadre d’action anticipatoire couvre la sécheresse sévère. Les partenaires du groupe restreint (ICC élargi) ont retenue aussi les inondations à piloter. Les travaux relatifs aux inondations ont dû être interrompus en raison des difficultés liées aux capacités de prévision. Après la finalisation du cadre AA sécheresse il sera possible d'examiner encore la faisabilité d'un cadre pour les inondations.

Même une allocation générale de 10 millions de dollars du CERF ne pourrait pas éteindre tous les besoins humanitaires qui se produiraient en raison d'une très grave sécheresse au Tchad. Mais l'action anticipatoire offre la possibilité d'atténuer l'impact humanitaire pour un grand nombre des personnes les plus vulnérables de manière ponctuelle, efficiente, efficace et digne. L'action anticipatoire est un outil parmi d'autres et il est très probable que le financement traditionnel pour une réponse rapide humanitaire sera nécessaire.

Il est également important de documenter sur quoi les partenaires peuvent travailler à l'avenir pour améliorer l'action anticipatoire au Tchad. Par exemple, on peut reconsidérer dans quelle mesure les prévisions de précipitations régionales et nationales peuvent être mieux intégrées dans le mécanisme de déclenchement.

S'il n'y a pas d'activation en 2022, les partenaires peuvent s'engager à améliorer davantage le cadre d'action anticipatoire avant la saison 2023. S'il y a activation, l'apprentissage généré par le pilote peut guider la voie à suivre pour une action anticipative collective au Tchad.

Enfin, au moment de l'approbation de ce cadre, quelques détails doivent encore être réglés : Notamment la constitution d'un comité d'apprentissage ad-hoc et la préparation des documents du projet CERF par chaque agence. En cas d'activation, les partenaires s'engagent à tenir des réunions régulières, courtes et mensuelles pour coordonner la mise en œuvre du cadre et coordonner les différentes actions anticipatives.