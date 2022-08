Bulletin trimestriel d'information d'OXFAM au Tchad | Édition 1 - Août 2022

Action humanitaire

PÉRIODE DE SOUDURE : OXFAM AU TCHAD A LANCÉ DES OPÉRATIONS DE DISTRIBUTIONS DE CASH INCONDITIONNEL DANS LA PROVINCE DU LAC

Oxfam au Tchad a officiellement lancé le 25 juin 2022 dans la province du Lac Tchad, les opérations des distributions de cash inconditionnel à environ 29 342 personnes déplacées internes (PDI) et communauté hôte. L’initiative s’inscrit dans le cadre des projets (i) « Réponse intégrée pour la couverture des besoins essentiels et la protection des populations affectées par les multiples crises (sanitaires, climatiques et sécuritaire) dans la Province du Lac-Tchad » financé par la Commission Européenne - Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO),(ii) « Renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Niger et du Tchad (RECOSOC)» financé par l’Union Européenne et (iii) « Réduction du niveau de vulnérabilité à l'accès à la nourriture, au mécanisme de protection et à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène adéquats pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil affectées par les crises dans les zones d'intervention de Bagasola, Daboua et Liwa dans la province du Lac au Tchad » financé par l’Agence Suédoise de Développement et Coopération Internationale (ASDI).

Ces distributions sont exécutées dans un contexte de conflits ayant engendré un mouvement de populations créant une problématique de cohésion sociale et d’insécurité alimentaire sévère tant chez les personnes déplacées que chez les populations hôtes et retournés.

C’est dans ce cadre que l’identification des personnes bénéficiaires a été effectuée à travers un ciblage selon les critères basés sur l’Analyse de l’Economie des Ménages (HEA).

Les personnes ciblées dans le cadre de la distribution proviennent des ménages identifiés comme les plus vulnérables qui sont en situation d'insécurité alimentaires aiguë durant la période de soudure. Les distributions de cash inconditionnel visent à renforcer leur accès au marché et à améliorer leurs conditions de vie, leur résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.