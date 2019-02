Brochure Oxfam au Tchad, version février 2019

ENSEMBLE NOUS POUVONS CONSTRUIRE UN TCHAD PLUS JUSTE SANS PAUVRETÉ

Présent au Tchad depuis 1966, Oxfam est un acteur humanitaire et de développement connu et reconnu tant par sa longue présence dans le pays, que par la nature de ses interventions amplifiées par sa réputation internationale. Sa vision de changement est « un Tchad sans faim et sans pauvreté, dans lequel les hommes et les femmes ont la même chance d’accès et de contrôle des ressources, où les plus vulnérables sont protégés de toutes formes de violences, participent pleinement et de façon équitable dans les instances de prises de décisions et construisent leurs moyens d’existence en vue d’un développement harmonieux et durable ».

Cette vision est soutenue par trois objectifs de changement intégrés dans trois domaines programmatiques qui sont: 1. Moyen d’Existante et Sécurité Alimentaire, 2. Action Humanitaire et 3. Bonne Gouvernance.