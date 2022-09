Bassin du Lac Tchad : Aperçu Humanitaire (à la date du 12 septembre 2022)

Dans le bassin du lac Tchad, au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria, 9,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Après près de 13 ans de violence, les services sociaux de base et les ressources naturelles déjà limitées sont mis à rude épreuve. Quelque 5,5 millions de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire grave pendant la période de soudure - le chiffre le plus élevé depuis quatre ans - et 300 000 enfants souffrent de malnutrition grave. Environ 1 037 écoles ne sont pas fonctionnelles dans le bassin du lac Tchad en raison de l'insécurité et de la violence, ce qui prive des milliers d'enfants d'une éducation. 2,8 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 2 millions rien qu'au Nigeria, et 281 000 sont des réfugiés. La violence continue de s'étendre, avec 29 incidents de sécurité causés par des groupes armés non étatiques ayant entraîné la mort de 72 personnes au cours du seul mois de juillet. Pour répondre de manière adéquate aux besoins humanitaires les plus pressants de la région et venir en aide à 7,5 millions de personnes, les plans d'intervention dans la région nécessitent 2,57 milliards de dollars US. Cependant, plus des deux tiers de l'année se sont écoulés, et seulement 37 % des fonds nécessaires ont été reçus.

