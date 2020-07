Bassin du Lac Tchad, Aperçu Humanitaire (a la date du 29 juin 2020)

La pandémie de COVID-19 continue de se propager dans les pays du bassin du lac Tchad. Malgré la forte augmentation des nouveaux cas, les gouvernements ont commencé à assouplir certaines mesures de confinement. Pendant ce temps, les attaques armées s'intensifient dans de nombreuses localités, déracinant des milliers de personnes et prolongeant le déplacement et l'adversité auxquels sont confrontés des millions de civils dans la région. La violence continue de traumatiser les populations et de perturber les opérations de secours. Plus de 2,7 millions de personnes ont fui leur foyer, se trouvant sous pression physique et émotionnelle, manquant d'abris, de nourriture et d'un accès adéquat à l'eau potable, à l'hygiène et aux installations sanitaires de base, ce qui les rend plus vulnérables à la pandémie. La saison de soudure a commencé dans la région, une période où l'insécurité alimentaire augmente considérablement. Dans ce contexte saisonnier, la pandémie de COVID-19 aggrave la situation car la fermeture des marchés, des frontières et l'imposition de mesures telles que les couvre-feux ont un impact supplémentaire sur les moyens de subsistance et l'accès à la nourriture. Actuellement, 4,4 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire sévère dans la région. Des analyses récentes avertissent que l'impact de la pandémie risque de doubler le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire jusqu'à la fin de l'année. La malnutrition dans les zones touchées par le conflit risque de se détériorer rapidement. Quelque 500 000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë sévère. Des écoles ont été fermées pour empêcher la propagation de la COVID-19, en plus de la fermeture de plus de 1 000 écoles pour cause d'insécurité. Ces crises aggravées risquent de dévaster la région, mettant en danger des millions de personnes et nécessitant une augmentation urgente de l'aide et des ressources. Fin juin 2020, seuls 14% des 1,5 milliard de dollars nécessaires à la réponse avaient été reçus.