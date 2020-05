Bassin du Lac Tchad: Aperçu de la situation humanitaire (A la date du 27 avril 2020)

La pandémie de COVID-19 se propage rapidement à travers les pays du bassin du lac Tchad, risquant de dévaster leurs systèmes de santé déjà fragiles. Parallèlement, les attaques armées se multiplient dans de nombreuses localités, forçant des milliers de personnes à fuir et prolongeant les déplacements et l'adversité auxquels sont confrontés des millions de personnes dans la région. La violence continue à traumatiser les populations et à perturber les opérations humanitaires. Plus de 2,7 millions de personnes ont été contraintes de fuir et sont particulièrement vulnérables face à la pandémie en raison de leur stress émotionnel et physique, du manque d'abris, de nourriture et d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et aux installations sanitaires de base. Alors que l'insécurité alimentaire augmente en raison de la multiplication des attaques et de l'insécurité, la pandémie de COVID-19 aggrave la situation, car la fermeture des marchés et des frontières et l'imposition de mesures telles que les couvre-feux auront un impact supplémentaire sur les moyens de subsistance et l'accès à la nourriture. Actuellement, 3,6 millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire sévère dans la région, un chiffre qui devrait augmenter à 4,6 millions pendant la période de soudure de 2020, sans tenir compte de l'impact du COVID-19. La malnutrition dans les zones touchées par les conflits risque de se détériorer rapidement. Près de 400 000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë sévère. Toutes les écoles ont été temporairement fermées pour empêcher la propagation du COVID-19 dans la région, alors que plus de 1 000 écoles étaient déjà fermées en raison de l'insécurité. Ces crises menacent de dévaster la région, mettant en danger des millions de personnes et nécessitent une augmentation urgente des ressources.

Fin avril 2020, seuls 8 % des 1,5 milliard de dollars US nécessaires à la réponse ont été perçus.